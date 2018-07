Prime dichiarazioni di Bettarini dopo l' accoltellamento del figlio | ' Grazie dei messaggi'

L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le Prime dichiarazioni di Parnasi : Beppe Grillo a Roma non lo si vedeva da un po'. Non ci sono spettacoli in programma eppure è nella Capitale da mercoledì e si fermerà ancora. È come se fosse arrivato qui in soccorso del Movimento 5 Stelle e di chi, come Virginia Raggi e Alfonso Bonafede, in questi giorni è stato più esposto ai riflettori e non sempre è riuscito a districarsi bene sul palcoscenico politico-mediatico. È ...