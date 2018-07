Portogallo eliminato dai mondiali Il fair-play di Ronaldo guadagna gli applausi dello

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) La caduta degli dei: dopo le due finaliste della scorsa edizione, Germania e Argentina, il Mondiale russo perde anche Cristiano. Il suocampione d'Europa è stato battuto 2-1 a Sochi dall'Uruguay di Cavani, autore di una splendida doppietta ma che ora tiene in ansia i tifosi della Celeste per l'infortunio che lo ha costretto a uscire al 29' della ripresa.A sorreggerlo durante l'uscita dal campo è stato, accorso in suo aiuto in nome del(ma forse anche per impedirgli di perdere tempo). È con questo gesto, invece che con i gol, che CR7 hato glidi tutto lo stadio, ma non può bastare a consolarlo visto che qui sognava di ripetere il miracolo di due anni fa in Francia. Invece a sfidare i Bleus andrà l'Uruguay e da domani il cinque volte Pallone d'oro potrà dedicarsi alle vicende di mercato, se ...