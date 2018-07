Pordenone | ritrovato escursionista disperso

meteoweb.eu

: Esce in escursione e scompare: ritrovato. Notte all'addiaccio per aiutare il cane - Gazzettino : Esce in escursione e scompare: ritrovato. Notte all'addiaccio per aiutare il cane -

(Di domenica 1 luglio 2018)dalle squadre del Soccorso Alpino di Maniago () l’nel comune di Tramonti (), in località Ca’ Zul. Il 54enne era uscito ieri per una gita in montagna con il suo cane e non aveva fatto ritorno a casa. I tecnici impegnati nelle ricerche hanno incontrato ilche stava scendendo autonomamente in cerca di aiuto dopo aver lasciato il cane nei pressi di Casera Ciarpen: l’uomo aveva deciso di trascorrere la notte all’addiaccio per far riposare il cane, un pastore tedesco di sei anni, esausto dopo la gita. Oggi aveva tentato di incamminarsi con l’animale, ma quest’ultimo aveva dato nuovamente segni di difficoltà. I soccorritori hanno quindi proceduto al recupero del cane e al trasporto del padrone al campo base. Sul posto anche i carabinieri di Meduno (). L'articolo...