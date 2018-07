Populisti vs élite

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) "Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando coi giornalisti a Pontida, ribadendo il progetto di una "alleanza internazionale deiche per me è un complimento"."I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Poi su Fico. "E' un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi". Così Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione sulle dichiarazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che ieri si è invece ...