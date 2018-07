Pontida | Salvini giura dal palco col rosario fatto da una nigeriana

Pontida 2018 - Salvini : “Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l’inizio di una guerra” : “Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver duramente stigmatizzato la politica ...

Troppi dissensi con Salvini - ecco perché Bossi e Maroni non erano a Pontida : Pontida. Umberto Bossi e Roberto Maroni disertano per la prima volta Pontida. Il fondatore della Lega e l'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della Lombardia non si sono visti, quest'anno sullo ...

Pontida 2018 - Salvini : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni" : Pontida , Bergamo, , 1 luglio 2018 - Pontida 2018 : il primo raduno con la Lega al governo, dal 2011. Verde 'rottamato': bianco e blu sul palco, con gli slogan 'Il buonsenso al governo' e 'Prima gli ...

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Pontida 2018 - la prima volta di un governatore siciliano al raduno leghista. Musumeci : “Salvini unisce Nord e Sud” : Invitato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è salito sul palco di Pontida: “Noi abbiamo il dovere di ritrovare le ragioni che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Salvini sta unendo: il Sud senza il Nord è isolato, il Nord senza il Sud non va da nessuna parte”. Poi ha minimizzato la partecipazione alla manifestazione, la prima di un governatore siciliano alla kermesse ...

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...