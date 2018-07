Pontida | la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della Lega

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Al via il, in provincia di Bergamo. Tanti gli esponenti del governo sul palco, come i ministri Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, ma anche gli alleati, come il presidenteRegione Liguria, Giovanni Toti, e quelloRegione Sicilia, Nello Musumeci. Chiude il programma il leader del Carroccio,. L'articolo, ladell’intervento didalproviene da Il Fatto Quotidiano.