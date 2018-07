Pontida | bagno di folla per Matteo Salvini

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida , tra...

Pontida 2018 - bagno di folla per Salvini sul pratone colorato di blu : Al raduno di Pontida dell'anno della Lega al governo, il Carroccio rottama il verde ma non l''inno': si apre ancora con il tradizionale 'Va' pensiero', aria del Nabucco di Giuseppe Verdi e colonna ...

Al via il raduno di Pontida - bagno di folla per Salvini. 'Nel 2019 referendum tra noi e le elite' : Tutto il mondo ci invidia salvini, che guiderà l'Europa tra un anno. Non saremo mai schiavi dell'Europa, non saremo schiavi della Merkel, a casa nostra comandiamo noi, i clandestini vanno espulsi. La ...