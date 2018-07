Pontida al via | Salvini | ' Europee referendum tra noi ed elite Ue'

Al via il raduno leghista di Pontida - Salvini : “I porti sono e resteranno chiusi” : Al via oggi la storica manifestazione leghista in provincia di Bergamo che richiama il popolo del Carroccio. "Ma quali populisti, sono padri di famiglia" ha spiegato al suo arrivo il Ministro dell'interno e segretario leghista Matteo Salvini , aggiungendo: " Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite e l'Europa dei popoli e del lavoro"Continua a leggere

Al via il raduno di Pontida - bagno di folla per Salvini. 'Nel 2019 referendum tra noi e le elite' : Tutto il mondo ci invidia salvini, che guiderà l'Europa tra un anno. Non saremo mai schiavi dell'Europa, non saremo schiavi della Merkel, a casa nostra comandiamo noi, i clandestini vanno espulsi. La ...