Pontida 2018 | Salvini parla alla base | “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni

: Migranti, Salvini da Pontida: 'I porti sono e resteranno chiusi' - SkyTG24 : Migranti, Salvini da Pontida: 'I porti sono e resteranno chiusi' - masechi : ??1993-2018. Le rivoluzioni di Pontida. 25 anni fa la Lega conquistava Milano, nel 2018 vince a Siena. Svolte e incr… - sole24ore : Salvini a Pontida:?europee referendum tra elite e popolo. I porti restano chiusi -

(Di domenica 1 luglio 2018) Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteodal palco di, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da unesatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per cento.vicepremier, ministro e segretario è arrivato alle 10,30 accolto da una folla plaudente in festa. Sostiene “abbiamo fatto più noi in unchein sei”. Promette “un patto d’onore e d’amore con voi per i prossimi mesi”.di una Lega che ha cuore, che non deve far paura perché “è fatta di gente per bene”.della difesa dei confini, di cambiare l’Europa, dar voce “ai ...