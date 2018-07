Pontida 2018 | Salvini | Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni

Pontida 2018 - il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi - 3 dedicati alla Lega. A settembre ne farò uno per il governo” : “Ho tre tatuaggi dedicati alla Lega“, dice il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio , prima di intervenire sul palco di Pontida . “A settembre ne farò uno sul governo (gialloverde, ndr)”. Poi però precisa: “Non si cancella, ma non sarà sul governo gialloverde ma sulla mia esperienza all’interno dell’esecutivo”. L'articolo Pontida 2018 , il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi , 3 ...

Pontida 2018 - la prima volta di un governatore siciliano al raduno leghista. Musumeci : “Salvini unisce Nord e Sud” : Invitato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci , è salito sul palco di Pontida : “Noi abbiamo il dovere di ritrovare le ragioni che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Salvini sta unendo: il Sud senza il Nord è isolato, il Nord senza il Sud non va da nessuna parte”. Poi ha minimizzato la partecipazione alla manifestazione, la prima di un governatore siciliano alla kermesse ...

LEGA - RADUNO Pontida 2018 : SALVINI/ Video diretta streaming : “Fatto più noi in un mese che altri in 6 anni" : LEGA , RADUNO di PONTIDA : oggi, domenica 1 luglio 2018 , Video diretta streaming . L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...