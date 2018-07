Pontida 2018 | Salvini | “Avviso i mafiosi e i camorristi | la pacchia è finita È l’inizio

ilfattoquotidiano

: #Pontida @matteosalvinimi 'Governeremo 30 anni. Grazie a noi Europa diventerà unione di popoli. Penso a una Lega de… - Agenzia_Ansa : #Pontida @matteosalvinimi 'Governeremo 30 anni. Grazie a noi Europa diventerà unione di popoli. Penso a una Lega de… - SkyTG24 : Migranti, Salvini da Pontida: 'I porti sono e resteranno chiusi' - repubblica : Pontida, bagno di folla per Salvini. 'Governeremo per i prossimi 30 anni. Farò la Lega delle Leghe' [news aggiornat… -

(Di domenica 1 luglio 2018) “Da, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per ie i: èlain Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo, dal palco di, dopo aver duramente stigmatizzato la politica dell’Europa. E a riguardo annuncia: “Far cadere il muro di Berlino un tempo sarebbe stato impensabile. Il prossimo muro che faremo cadere è quello di Bruxelles. Non dico a colpi di ruspa se no dicono che sono cattivo”. Poi afferma: “Oltre a quella dell’immigrazione, una grande battaglia che da ministro farò di tutto per vincere sarà quella di cancellare e sradicare da questo splendido Paese le schifezze che rispondono ...