Pompei Pride - Spadafora - M5s - : 'L'Italia non tornerà indietro'. Fontana lo gela : 'Non parla a nome del governo' : Un lungo fiume colorato e festoso percorre le strade di Pompei per il Pride regionale, al quale partecipano tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, titolare ...

Scontro anche sui gay. Spadafora al Pride di Pompei : nessuno toccherà i diritti. Fontana : noi riconosciamo la famiglia della Costituzione : Più che il dissenso della Lega, più che i moniti del Vescovo e gli inviti arrivati dal Santuario hanno potuto, da un lato, la curiosità e la voglia di resistere. E così Pompei si è ritrovata piena di manifestanti colorati e piena di gente, assiepata lungo i marciapiedi, affacciata ai balconi per accogliere e veder sfilare il corteo del Gay Pride. Uomini, donne, bambini col naso all'insù a leggere i ...

Pride a Pompei - il sottosegretario Spadafora : "L'Italia non tornerà indietro sui diritti" : Più che il dissenso della Lega, più che i moniti del Vescovo e gli inviti arrivati dal Santuario hanno potuto, da un lato, la curiosità e la voglia di resistere. E così Pompei si è ritrovata piena di manifestanti colorati e piena di gente, assiepata lungo i marciapiedi, affacciata ai balconi per accogliere e veder sfilare il corteo del Gay Pride. Uomini, donne, bambini col naso all'insù a leggere i ...

Pompei arcobaleno per il Pride : in migliaia davanti al Santuario : Pompei - Adulti, bamb­ini, italiani, extrac­omunitari. Cominciano­ ad arrivare i tanti ­che alle 16,30 sfiler­anno per la difesa de­lla laicità ­dello Stato e delle...

Pompei Pride - in piazza c'è Spadafora - M5s - : 'L'Italia non tornerà indietro' : Un lungo fiume colorato e festoso percorre le strade di Pompei per il Pride regionale, al quale partecipano tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, titolare ...

Gay - Spadafora al pride di Pompei : 'Paese non tornerà indietro' : "Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo. So che in una parte del Governo non c'è la stessa sensibilità ma l'Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati"...

Diritti Gay - Spadafora al Pompei Pride : 'L'Italia non tornerà indietro' : "Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt , ma convocherò le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto", spiega. Proiettili a sindaco: "Gay dimettiti ...

Pompei Pride - in piazza c'è Spadafora - M5s - : 'L'Italia non tornerà indietro' : 'Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo. So che in una parte del Governo non c'è la stessa sensibilità ma l'Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati'...

Gay Pride - sottosegretario Spadafora (M5s) a Pompei : “Qui per sostegno mio e del governo. Non si tornerà indietro” : Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra il Gay Pride, da Pompei arriva una rassicurazione per il mondo Lgtb. “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte del Governo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati” dice il sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora (M5s), che partecipa al Pompei Pride. “Nel ...

Adulti - bamb­ini - italiani - extrac­omunitari : Pompei si colora d'arcobaleno per il Pride : Pompei - Adulti, bamb­ini, italiani, extrac­omunitari. Cominciano­ ad arrivare i tanti ­che alle 16,30 sfiler­anno per la difesa de­lla laicità ­dello Stato e delle...

Gaypride - Vincenzo Spadafora andrà a Pompei in rappresentanza del governo. La rivolta : 'Provocazione' : Un caso Gay Pride nel governo. Vincenzo Spadafora , sottosegretario grillino con delega alle Pari opportunità e giovani, ha annunciato la propria presenza alla manifestazione di Pompei 'in ...

Pompei - Gay Pride - la Diocesi rompe il silenzio : «La famiglia è una sola» : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Il sindaco Ascione conferisce l'encomio della Procura della Repubblica a tre agenti di Polizia Municipale Castellammare - Mare sicuro 2018: al via l'...