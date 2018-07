Pino Daniele | un disco-tributo di Mauro Di Domenico per ricordare il bluesman napoletano

Emma Marrone e il dolce omaggio social a Pino Daniele e Fiorella Mannoia : Emma Marrone torna ancora una volta a ricordare con affetto e stima Pino Daniele, con il quale ha duettato più volte prima della sua tragica e improvvisa scomparsa. Su Instagram la cantante...

Concerto tributo a Pino Daniele - piovono critiche dai Social : 'Pinuccio perdonali' : Ieri 7 giugno si è tenuto il Concerto in memoria di Pino Daniele, uno dei cantautori partenopei più amati del nostro tempo. Lo stadio 'San Paolo' era gremito di persone giunte da tutta Italia per assistere al Concerto dal titolo 'Pino è' a cui hanno partecipato i massimi esponenti della musica italiana. Gli artisti che hanno ricordato Pino Daniele non sempre però sono riusciti a toccare l'animo degli spettatori. Il blues del cantautore scomparso ...

Marco Armani/ Omaggio a Pino Daniele con Red Canzian su "Yes i know my way" (Ora o mai più) : Marco Armani, l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian. Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno? (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:21:00 GMT)

James Senese? L’unica cosa bella di quel disastro che è stato il concerto per Pino Daniele al San Paolo : James Senese è stato il vero eroe del disastroso concerto per Pino Daniele allo Stadio San Paolo. La sua figura sullo sfondo e a volte in primo piano ha salvato esibizioni a volte penose e un audio spesso pessimo, soprattutto per i cantanti che evidentemente non sentivano bene e stonavano quasi tutti. In alcune dichiarazioni a Repubblica, James non ha avuto peli sulla lingua: “Il napoletano lo può cantare solo un napoletano. Lì era allo? ...

Avitabile e Senese : 'Questo è il vero omaggio per il nostro amico Pino Daniele' : Il colpo d'occhio è di quelli destinati a durare. Non è la prima volta che succede, li avevamo appena visti insieme al San Paolo, ma un set così... L'Arena Flegrea apre la stagione con un concertone ...

James Senese : "L'omaggio a Pino Daniele? Era tutto allo sbando" : Il maxi concerto in onore di Pino Daniele allo stadio San Paolo di Napoli, giovedì 7 giugno, ha portato con sé un mare di critiche. Dopo i fischi e gli insulti a Enrico Brignano , ora, a scagliarsi ...

Napoli : danni al terreno di gioco del San Paolo dopo concerto in memoria di Pino Daniele : Il terreno di gioco del San Paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che diverse zone del terreno di gioco sono rovinate e dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall’agronomo ...

Stadio San Paolo - manto rovinato dopo il concerto per Pino Daniele : Il manto dello Stadio San Paolo, dopo il concerto-tributo di Pino Daniele, si mostra in alcuni punti in condizioni disastrate. Lo dimostrano alcune immagini odiere mentre è in corso la dismissione del ...

Il primato di Pino Daniele - come lui nessuno mai : Ma davvero qualcuno credeva che Pino Daniele fosse sostituibile, sia pur dal mucchio selvaggio del pop italiano? Davvero qualcuno credeva che bastassero le sue canzoni per non farci sentire la...

Concerto per Pino Daniele - il coro della rete : 'Giù le mani dal Nero a Metà' : Oltraggio e non omaggio: sono molti a pensarlo nel web dove 'Pino è' sembra aver raccolto più critiche che apprezzamenti, anche se non mancava l'ironia di chi paragonava gli improvvisati recensori del ...