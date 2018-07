Piero Angela | tecnologia porterà lavoro

Tecnologia - Piero Angela : “Ha bisogno di regole e di educazione - usiamo male gli strumenti” : “Ce la prendiamo con la Tecnologia ma in realtà dovremmo prendercela con noi stessi perché usiamo male gli strumenti. La cultura non ha ancora recepito questo concetto e neanche la politica. Abbiamo invece bisogno di una filosofia della Tecnologia“: lo ha dichiarato Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, intervenendo alla VI Passaggi festival della saggistica, che si svolge a Fano ...

Piero Angela/ "Sono stato in prigione - mi volevano direttore Rai e ho vissuto tre repubbli : Piero Angela svela a "Corriere Innovazione" alcuni aneddoti del suo passato. Tra questi? La prigionia in Iraq e la richiesta di Ugo La Malfa di diventare presidente Rai(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Notizie gradite. Dal 4 luglio - torna Piero Angela con Superquark - : Quel volto così familiare del solo narratore che è stato in grado di far amare la scienza a tutti. Ai piccoli, ai grandi. 'Quando mi è stato chiesto se ero disponibile alla consegna di questo ...

«Superquark» : Piero Angela torna con nove puntate inedite - : Colonna portante della televisione italiana, re dei divulgatori, maestro di chiarezza su qualsiasi materia: dall'archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall'economia alla scienza. Piero Angela , 89 anni portati con garbo, torna dal 4 luglio su Raiuno con un ciclo inedito di «Superquark» in nove puntate. E, durante una pausa in studio, anticipa a Sorrisi ...

Superquark - dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte : Piero Angela Patrimonio dell'Umanità: sarebbe una proposta da fare all'Unesco - che sono certa riconoscerebbe il valore del patriarca della divulgazione scientifica televisiva italiana -, ma in attesa di tale riconoscimento prepariamoci a un nuovo ciclo di Superquark, al via mercoledì 4 luglio in prima serata su Rai 1. prosegui la letturaSuperquark, dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Piero Angela/ “Pensavo che la musica sarebbe stato il mio futuro. Voglio suonare per voi” : Da Mercoledì 4 luglio, torna su Rai Uno, Superquark. Nel programma una grande novità: un'edizione musicale in cui il giornalista suonerà il piano e racconterà la storia degli strumenti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:45:00 GMT)

SuperQuark Musica con Piero Angela su Rai 1 : ecco quando : Nuovo programma televisivo su Rai 1 per Piero Angela questa volta dedicato alla Musica e ai suoi strumenti: ecco tutte le anticipazioni Piero Angela torna in tv con un nuovo programma dal titolo SuperQuark Musica. Si tratta di uno speciale viaggio dedicato al mondo della Musica e degli strumenti. Una passione, quella per la Musica, che ha da sempre coinvolto il divulgatore scientifico. SuperQuark Musica: quando va in onda Debutta mercoledì 4 ...

TV - RAI5 : Andrea Camilleri e Piero Angela protagonisti a “Libri Come” : Autori e lettori in una grande festa del libro che per quattro giorni invade gli spazi e le sale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. È la manifestazione “Libri Come”, che per l’edizione 2018 dello scorso marzo ha scelto come tema principale la parola felicità. All’evento e ai suoi protagonisti Rai Cultura dedica quattro appuntamenti, in onda a partire da lunedì 4 giugno alle 22.50 su RAI5. protagonisti della prima puntata sono Andrea ...

Piero Angela intervistato da Emmanuele Macaluso per COSMOBSERVER : Un autentico caso studio al centro dell'attenzione di molte realtà del mondo della comunicazione, ricerca e divulgazione. Vi invitiamo a leggere l'articolo all'indirizzo http://www.COSMOBSERVER.com/...

Piero Angela a Trento : 'La tecnologia ha cambiato la condizione umana' : Trento . Nell'anno dedicato all'intelligenza artificiale, la Fondazione Bruno Kessler ha invitato il noto giornalista e divulgatore scientifico per un dialogo su come la tecnologia ha modificato e sta ...