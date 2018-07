Perché la destra si è dissolta E ben prima che Salvini la fagocitasse

Destra tedesca : ko mondiali? Ecco Perché : 17.37 "Colpa degli stranieri,con una squadra veramente tedesca",la nazionale di calcio della Germania non avrebbe patito la ferita bruciante dell'eliminazione dai mondiali in svolgimento in Russia. "Ai prossimi una nuova squadra veramente tedesca" ha twittato da Berlino Jessica Biessman esponente di Fuer Deutschland,partito di ultra Destra che alle elezioni ha visto aumentare vistosamente i suoi seggi al Bundestag."Senza Oezil avremmo vinto" ...

Toscana - ecco come e Perché ha vinto il centrodestra : I senesi hanno rivisto il film dei tempi in cui, per spartirsi il malloppo del Monte dei Paschi, la politica di giorno litigava e di notte faceva pace per non perdere il potere', aggiunge Donzelli. ...

La destra e il popolo del così e così (Perché essere di sinistra costa) : Ovunque vince la destra. In Italia come in Europa, nei governi nazionali e in quelli locali, come accaduto ieri nelle città. Se vince la destra, chi ha perso? La sinistra dovremmo dire. Invece a me pare che da tempo non ci sia più né pratica né idea di cosa è la sinistra, di quali valori essa esprime, di quali e quante responsabilità pone in capo ai suoi elettori. Infatti la sinistra non esiste più da anni e coloro che hanno occupato quello ...

Giovanni Masotti rivela : 'La Rai mi chiuse Perché sono di centrodestra' : Il giornalista che ha raccontato per anni la politica italiana sul Tg2 prima e Tg1 poi. Il cronista che ha anche descritto i cambiamenti dell'Europa da varie latitudini , Bruxelles, Londra e Mosca, , ...

Perché è un pericolo opporsi al governo pericoloso con il bluff della 'nuova destra' : ... "Di fronte a una recessione " ha ricordato qualche tempo fa l'attuale ministro dell'Economia sul nostro giornale " le prime propugnavano un aumento della spesa in deficit, per poi, superata la ...

Perché è un pericolo opporsi al governo pericoloso con il bluff della “nuova destra” : Quando un governo è appena nato, andare a chiedere all’opposizione di essere “più incisiva” è un esercizio retorico buono per chi non sa come riempire le pagine di un giornale. Per valutare la qualità di un’opposizione, si sa, è necessario valutare la qualità di un governo. Ed è vero che il governo

Giorgia Meloni - il requiem del centrodestra : Perché è tutto finito : Mancava solo la nascita del governo con la Lega alleata al Movimento Cinque Stelle per mettere una volta per tutte la parola fine al centrodestra. Giorgia Meloni fatica a nascondere la delusione per ...

Perché all'Italia serve un partito di destra (che non c'è) : Non so se i Fratelli d’Italia daranno seguito alla proposta di impeachment per Mattarella, né se il Movimento 5 Stelle e la Lega li seguiranno davvero su questa strada in nome della democrazia diretta e del sovranismo. So tuttavia che a questo punto servirebbe un partito che difendesse le istituzion

Centrodestra - Perché martedì può essere il giorno della rottura : Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in trincea : Il Centrodestra rischia un epilogo che più triste non si può. Tornato prima coalizione il 4 marzo con il consenso del 37% degli italiani, cresciuto di altri due punti negli ultimi sondaggi, ...

Ecco Perché Guccini suona bene anche a destra : C'è chi si è scandalizzato perché Gianni Alemanno ha declamato in pubblico alcuni testi di Francesco Guccini, ma il cantautore di Pavana, l'anarchico per eccellenza della canzone d'autore italiana, è molto amato anche da un certo pubblico di destra. Fui portato in mezzo ai sanbabilini nei primi anni Settanta da due amici più grandi di me la cui fede fascista (e il cui curriculum) non poteva essere messa in discussione. Con loro due ascoltavo ...

Molise : Musumeci - contento Perché altra regione governata dal centrodestra : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “Sono naturalmente contento, perché nel Centro Sud c’è un’altra regione governata dal centrodestra”. Così, il governatore siciliano Nello Musumeci sulla vittoria di Donato Toma. “Stasera lo chiamerò per congratularmi con lui – dice Musumeci – Serve fare sistema tra le regioni del Sud e del Nordo e fra i presidenti che appartengono alla stessa area ...