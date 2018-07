Pensioni | la quota 100 continua a far discutere

Pensioni : ok quota 100 - uscita con 41 anni rinviata - lavoratori delusi sui social : Le ultime notizie sulle Pensioni vertono sul disappunto ormai palese sui social di quanti pur avendo votato Movimento 5 stelle o Lega non vedono il Governo adoperarsi per abolire la Fornero e anzi sentono continuamente parlare di paletti sulle misure quota 100 e 41, e di rinvii della seconda, a danno dei precoci che l’attendono da tempo. In dettaglio le reazioni di chi aspettava fiducioso con l’avvento del ‘Governo del cambiamento’ quelle ...

Riforma Pensioni - Damiano e Orlando : Sì a quota 100 a 63 anni : L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e Andrea Orlando , entrambi componenti della corrente più progressista del Partito Democratico, in occasione dell’avvio delle Commissioni, hanno depositato diversi disegni di legge, dedicati anche alla Riforma pensioni quota 100, per sfidare il governo Conte sul tema. Autocritica nel PD, si riparte da Riforma pensioni La componente più a sinistra del Partito Democratico, denominata Laburisti Dem, ha ...

Quota 100 già l'anno prossimo 41 anni di contributi - tempi lunghi Riforma Pensioni - i primi dettagli : L’ipotesi di Riforma del sistema previdenziale del Governo Lega-M5S prevede due step, con entrata in vigore nel 2019 della Quota 100 e tempi più lunghi per la pensione anticipata con 41 anni di contributi ... Segui su affaritaliani.it

Pensioni - quota 100 peggio della riforma Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil , ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e 41 in due step - ma ci sono altri nodi da sciogliere (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 , ultime notizie: Quota 100 e 41 in due step , ci sono altri nodi da sciogliere . Da quello sul prossimo adeguamento alla speranza di vita alla revisione dei coefficienti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni 2018 i sindacati criticano quota 100 : 'Non ci sono le condizioni per una riforma' : La discussione sulle Pensioni e sulle manovre da approvare nella prossima legge di bilancio per garantire maggior flessibilita' in uscita dal mondo del lavoro non sembrano fermarsi nemmeno nella giornata di oggi 26 giugno. Dal sindacato della CGIL arrivano nuovi dubbi su quota 100 e quota 41, soprattutto in relazione ai punti che riguardano nuovi paletti anagrafici ed eventuali ricalcoli degli assegni Pensionistici. Roberto Ghiselli a ...