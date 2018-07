Pd | prime mosse in vista dell' assemblea del 7 luglio

Frosinone - le prime mosse di calciomercato : si “attinge” dal Genoa - i dettagli : Frosinone alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A: la dirigenza al lavoro Il Frosinone, nonostante la bufera sollevata dal Palermo, sta lavorando per rafforzare la rosa per la prossima stagione che giocherà in Serie A. Il club laziale ha messo in piedi, secondo quanto rivelato da Skysport, un vero e proprio asse con il Genoa, che potrebbe portare due calciatori del Grifone al ...

Torino - una cessione ed un acquisto in arrivo : le prime mosse di Petrachi : Torino che si appresta a rafforzare la rosa con un innesto di spessore, Petrachi nel frattempo sta pensando anche a sfoltire la rosa Il Torino continua a lavorare sottotraccia sul mercato. Il ds Petrachi si appresta a mettere a segno il primo colpo in entrata. Dovrebbe trattarsi di Bruno Peres, esterno della Roma, un ex granata pronto al ritorno. Dopo che l’inserimento del Besiktas aveva spaventato il Torino, la situazione sembra essersi ...

Il futuro della medicina è già oggi : “promosse” le prime terapie avanzate - in arrivo anche in Italia : La biomedicina del futuro è già realtà: terapie geniche, terapie cellulari e ingegneria tessutale escono dai laboratori per diventare protagoniste nella real life e nella pratica clinica, prescrivibili per alcune popolazioni di pazienti con indicazioni specifiche, per malattie rare e non e anche per alcuni tumori. Recentemente, per la prima volta in Europa e Stati Uniti è stata immessa sul mercato una terapia avanzata con cellule T del paziente ...

SPY FINANZA/ Le prime mosse sospette del Governo Conte contro la Lega : Giuseppe Conte ha esordito al G7 agendo come un navigato politico. Sembra quasi fosse pronto da mesi a governare. Forse la Lega è caduta in trappola, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Qualcuno vuole consegnarci alla Troika, di M. BottarelliRIPRESA E POLITICA/ Tria e la spinta necessaria della spesa, di M. Artibani

[Il retroscena] Legittima difesa - taglio delle pensioni d'oro - centri per immigrati e pax fiscale : le prime quattro mosse del governo grillo-... : Nel primo giorno di operatività, il premier Conte va in Canada per il G7 " con il simbolo di tutti gli sprechi, il volo di Stato " e Luigi Di Maio incanta la platea della Confcommercio a suon di ...

L’Italia aspetta le prime mosse del nuovo governo : Forze come la Lega e i cinquestelle crescono a scapito di partiti moderati di destra e di sinistra, e possono distruggere in pochi mesi equilibri fondamentali. Leggi

Le prime mosse del governo sui migrati : Non cambiera' posizione sul fenomeno della migrazione il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche se ora ha un ruolo istituzionale, e deve dare risposte a tutti gli italiani, non solo a quelli che l’hanno votato, il nuovo ministro [VIDEO] degli Interni ha detto che restera' firme nelle sue idee. “L’Italia è stata lasciata da sola. Questo mi sembra evidente e molto chiaro. Domani ci sara' un’ulteriore riunione a Bruxelles per parlare ...

Cagliari - le prime due mosse di calciomercato per Maran : Cagliari che pianifica il futuro partendo dalle richieste di mister Maran, il quale vuole rimpolpare il centrocampo in vista della prossima annata Il Cagliari ha dato il via al suo nuovo progetto tecnico, targato da mister Maran. La squadra sarda dovrà crescere di rendimento rispetto all’ultima annata deludente e per farlo si ‘aiuterà’ anche col calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, ...

Governo : migranti e lavoro - le prime mosse : «È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo». Così si è espresso...

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...