Patrimonio Unesco | sì alla città di Ivrea ma non passa per ora la candidatura delle

Ivrea è Patrimonio mondiale Unesco - è il 54° sito italiano : “Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54° sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”: lo ha dichiarato il Ministro dei beni e ...

Le Colline del Prosecco non entrano nel Patrimonio mondiale dell'Unesco : Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non entrano, almeno per ora, nel Registro del patrimonio del patrimonio mondiale dell'Umanità, la prestigiosa lista Unesco. Tra i 21 votanti hanno votato a favore 12 Paesi, contro 9. È l'esito del voto, apprende l'Ansa, alla 42esima sessione del World Heritage Committee (Whc), il Comitato Unesco, in corso a Manama, nel Bahrain.La maggioranza richiesta per l'iscrizione immediata ...

Unesco dichiara Patrimonio dell'umanità dodici siti cristiani in Giappone : Il cristianesimo, infatti, venne bandito dal paese e in seguito il Giappone prese la decisione di chiudersi alle influenze esterne provenienti dal mondo. La Cattedrale di Oura, costruita nel 1864 dai ...

'Tivoli Chiama!' Lo spettacolo dal vivo va in scena nel centro storico e nelle Ville Patrimonio UNESCO : Ritengo che le sedi selezionate, il Santuario di Ercole Vincitore e Villa Adriana, rappresentino delle quinte scenografiche eccezionali uniche al mondo che evidenziano e supportano in maniera ...

Record della gara e Patrimonio Unesco per la Mattoni Olomouc Half Marathon : Gli atleti, provenienti da tutto il mondo, , Oltre 6 160 runner hanno partecipato alla Mattoni Olomouc Half Marathon e 3.590 iscritti alla dm Family Run, hanno potuto respirare e toccare dal vivo l'...

#OperaUnesco - Pecoraro Scanio : “10.000 cittadini chiedono al Mibact Opera Lirica Patrimonio Unesco” : “Non posso accettare che dal 2009 l’Opera cantonese sia stata iscritta come Patrimonio Unesco e l’Italia, patria del Belcanto e dell’Opera Lirica ancora non abbia presentato questa candidatura – dichiara l’ex ministro Pecoraro Scanio – per questo ho avviato la campagna #OperaUnesco con una petizione che in pochi giorni ha già superato le 10.000 adesioni. E siamo solo all’inizio“. Le ...

Perdonanza Patrimonio Immateriale dell'UNESCO - Primi Passi Per il Riconoscimento nel 2019 : L'Aquila - "È stata l'occasione per incontrarsi e conoscersi. Il presidente Bernabè è sembrato più che fiducioso sulla possibilità che la Perdonanza Celestiniana venga riconosciuta bene Immateriale Unesco nel 2019. È stato fatto un buon lavoro". Così il sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo avere incontrato a Roma, sul tema, il presidente della Commissione nazionale per ...

Il Belcanto e l'Opera lirica italiana candidate a entrare nel Patrimonio Unesco : Una petizione per candidare il Belcanto e l'Opera lirica italiana a Patrimonio Unesco. E' quella promossa dalla Società Dante Alighieri e lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio. La candidatura #...

La Valle d’Aosta candida il Monte Bianco a Patrimonio mondiale UNESCO : L’Assessorato delle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Valle d’Aosta, informa che giovedì 7 giugno 2018, alle ore 20.30, si svolgerà a Courmayeur, presso il Centro Congressi, il convegno “Monte Bianco bene UNESCO? Verso la candidatura dell’Espace Mont-Blanc“, quale percorso e quali prospettive per il territorio. Oltre all’Assessore regionale, Jean-Pierre Guichardaz, che ricopre anche la carica ...

Tanzania : Via libera alla diga - allarme per la riserva di Selous - Patrimonio UNESCO : L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha lanciato un appello al presidente della Tanzania, John Magufuli, riguardo "l'impatto devastante e ...

Un incontro per promuovere la Sila come Patrimonio Unesco : ... ambiente, biodiversità, centri storici, agricoltura, economia circolare, green jobs, business sostenibile, sostenibilità ambientale, tutela dei consumatori, cambiamenti climatici, impronta ...

Viaggi & Turismo : il Canada in houseboat lungo il Canale Rideau - Patrimonio mondiale dell’UNESCO : Scoprire il Canada in modalità slow, a bordo di una casa galleggiante Le Boat, è un modo originale per conoscere questa terra, tra straordinarie bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. Il Canale Rideau – il più antico ancora operativo nel Nord America e una delle più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO – è pronto a svelare lungo il suo percorso una serie di tesori che ...