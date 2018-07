Patrimonio dell’Umanità | sì alla città di Ivrea ma non passa per ora la candidatura

ilfattoquotidiano

: 'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non entrano, almeno per ora, nel Registro del Patrimonio mon… - reportrai3 : 'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non entrano, almeno per ora, nel Registro del Patrimonio mon… - TgrVeneto : +++ #Unesco: non passa la candidatura a #Patrimonio Mondiale dell'#Umanità per le colline del #Prosecco. 12 e 9 il… - OdisseoT : RT @TouringClub: Complimenti a #Ivrea Città Industriale del XX secolo, nuovo sito Patrimonio dell'Umanità per l'#Unesco! -

(Di domenica 1 luglio 2018) “, laideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Le parole sono del ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, per l’inserimento dellapiemontese nella Lista delMondiale dell’Unesco. La decisione è avvenuta durante i lavori del 42° Comitato delMondiale che si sta svolgendo a Manama in Bahrein dal 24 giugno al 4 luglio. Non è inveceta, per ora, ladelle Colline del Prosecco. La maggioranza richiesta per l’iscrizione immediata era di 14 su 21 Paesi ...