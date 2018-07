Partito per la regata intorno al mondo | Cappelletti tra i giganti del timone

Il Pd è diventato un Partito radicale? Nulla vieta di battersi per diritti civili e sociali insieme : Nel Paese che è arrivato quasi per ultimo in Europa a unioni civili e biotestamento, il Pd perderebbe consensi perché… si occupa troppo (!?!) di diritti civili e troppo poco di diritti sociali. Questa è la tesi che ora va per la maggiore tra politologi e commentatori. Luca Ricolfi ha anche ripreso un’espressione di Augusto del Noce degli anni 70 riferita al Pci (il rischio di diventare un “partito radicale di massa”). Mi ...

Pd - Partito del disastro. Piano segreto : per non sparire cambia nome : Serve quello che nel marketing chiamano restyling del marchio, del brand. Non si tratta di fare un altro partito, di 'rottamare' il Pd, operazione ad altissimo rischio e con poche certezze. Quanto, ...

Tempi lunghi per il congresso Pd Prima il Partito va 'derenzizzato' Ecco le manovre contro l'ex leader : "Convocherò l'assemblea il 7 luglio e il decideremo. Tutti invocano un congresso costituente. Con le nostre attuali regole il congresso è una conta su dei nomi che serve a ridefinire gli equilibri interni del Pd. Per aprire una fase costituente bisogna invece ripensare... Segui su affaritaliani.it

Erdogan vince elezioni Turchia/ Il presidente : “E’ una vittoria degli oppressi”. Ma il suo Partito perde punti : elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Ora è allarme rosso nel Pd : Congresso o superamento della forma di Partito? : La sconfitta crea allarme e tensione nel partito. Zingaretti: 'è finito un ciclo storico occorre ridefinire strategia e collocazione politica'. Calenda apre un fronte repubblicano e chiede di ripensare tutto, andando oltre il Pd. No di Martina e Orfini, 'oltre il Pd c'è la destra'. Dice il presidente. C'è chi vuole il Congresso ...

Matteo Renzi - il sondaggio che lo gela : il suo Partito vale il 4 per cento : Il Pd non va bene ma Matteo Renzi non se la cava molto meglio. Sconfitto al referendum l'ex premier, sconfitto il partito in tutte le ultime tornate elettorali, entrambi sono finiti malissimo. E Renzi,...

Fi : Donazzan a Carfagna - va aperto dibattito vero su crisi Partito : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - “Giovanni Toti ha il solo merito di avere detto ad alta voce ciò che molti dicono sottovoce e nei territori. La crisi è profonda ed il malessere diffuso e l’esito elettorale, soprattutto in Veneto, ne è solo la drammatica evidenza. All’Onorevole Mara Carfagna voglio sp

Fi : Donazzan a Carfagna - va aperto dibattito vero su crisi Partito (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La paura di aprire un dibattito serio, o peggio la violenza della difesa corporativa dei nominati che oggi già stanno tracciano liste di proscrizione nei confronti dei critici, degli eletti del territorio che fanno sentire la propria voce di dissenso nei confronti di una

Flop ai ballottaggi - Calenda : “Andiamo oltre il Pd”. Martina : “No al superamento del Partito” : Dopo la sconfitta ai ballottaggi la via per Carlo Calenda deve essere quella di "andare oltre il Pd", senza però chiedere le dimissioni di Maurizio Martina. Il segretario del Pd è favorevole a un progetto di rinnovamento del partito, ma non al suo "superamento". Mentre Orfini dice no al congresso subito: "Si dovrebbe pensare di farlo almeno con regole un po' differenti, che non significa rinunciare alle primarie che per me sono irrinunciabili, ...

Flop ai ballottaggi - Calenda : “Andiamo oltre il Pd. Martina : “No al superamento del Partito” : Dopo la sconfitta ai ballottaggi la via per Carlo Calenda deve essere quella di "andare oltre il Pd", senza però chiedere le dimissioni di Maurizio Martina. Il segretario del Pd è favorevole a un progetto di rinnovamento del partito, ma non al suo "superamento". Mentre Orfini dice no al congresso subito: "Si dovrebbe pensare di farlo almeno con regole un po' differenti, che non significa rinunciare alle primarie che per me sono irrinunciabili, ...

Per il Partito Democratico 4 anni di sconfitte : 'Ora un congresso costituente' : Ma per unire, per federare, quelle forze e altre che potrebbero rialzarsi serve una netta discontinuità nelle persone e nella iniziativa politica. Chiedo a chi la pensi così di batterci assieme fino ...

Migranti - Salvini Partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

"Una vittoria per gli oppressi del mondo". Erdogan vince - ma il suo Partito perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...

Migranti - Salvini Partito per la Libia : incontro con al-Serraj per la stretta : 'Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...