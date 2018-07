Parco Zoo | 50 anni e una missione | difendere ghepardi | giraffe e okapi

Ambiente : il Parco Zoo Falconara compie 50 anni : Dal Paese dei Bimbi ad uno dei più prestigiosi giardini zoologici d’Italia. Ieri la festa con amici e autorità locali. Sul palco anche la prima tesista, la seconda in Italia a laurearsi conducendo ricerche sugli animali di uno zoo Una vita per la natura, gli animali e la formazione scientifica. Il Parco Zoo Falconara (Ancona) compie cinquant’anni e invita amici ed autorità locali alla festa per il prestigioso traguardo. Un momento conviviale, ...

Tutti a lezione di magia al Parco Zoomarine : Una giornata decisamente magica quella che ha colorato di illusioni e prodigi la prima edizione del Festival Prestigiosamente, organizzato nel parco Marino Zoomarine in occasione delle Giornate della ...

Zoom Torino protegge i rinoceronti bianchi del Parco Nazionale Pilanesberg in Sudafrica con il progetto "Adotta un rinoceronte" : Con l'arrivo a fine Aprile a Zoom Torino di Ian e John, i due esemplari di rinoceronte bianco provenienti da una struttura zoologica inglese, il bioParco lancia il nuovo progetto di conservazione "...

Lotta all’inquinamento : il Parco Zoo Falconara mette al bando la plastica monouso : La Lotta alla plastica monouso per sconfiggere l’inquinamento del Pianeta ed in particolare del mare è il tema dell’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Ambiente che, come ogni anno, cade il 5 giugno. Un tema attuale e particolarmente sentito dal Parco Zoo Falconara, che ha scelto di dare il suo contributo mettendo al bando, per tutta la stagione, prodotti di plastica monouso da bar e ristorante, sostituendoli con bicchieri, piatti e ...

Parco Zoo Falconara : arrivati due esemplari di Okapi [FOTO] : 1/5 ...