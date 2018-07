Papa | pregare per pace e incontro Bari

Papa : 'Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente' : "Sabato mi recherò a Bari , insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, ...

Di Maio : "Ho chiesto al Papa di pregare per me" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi, giovedì 28 giugno 2018, ha incontrato Papa Francesco. Come spiega lo stesso leader del MoVimento 5 Stelle l'incontro è avvenuto durante il Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, tra i quali c'erano tre italiani. Il ministro ha condiviso in tarda serata la foto che lo ritrae mentre dà la mano al Pontefice e ha scritto:"Gli ho detto che sono in contatto ...