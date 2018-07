Papa Francesco e la scissione pratica nella Chiesa cattolica

Papa Francesco acclamatissimo dai fedeli in piazza San Pietro durante il giro con la Papa Mobile : Le celebrazioni in Vaticano per la festività di Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma. Papa Francesco , dopo aver celebrato la messa con i cardinali freschi di nomina, ha effettuato il giro tra i ...

Papa Francesco in visita da Benedetto XVI : Al termine del Concistoro celebrato nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco e i 14 nuovi cardinali si sono recati, a bordo di due pulmini, al monastero 'Mater Ecclesiae' per ...

Un pensiero per Noemi e il nuoto come metafora della vita : Papa Francesco riceve i nuotatori azzurri : Gli azzurri del nuoto incontrano Papa Francesco in vista del Sette Colli di Roma: le parole del Pontefice E’ tutto pronto per il Sette Colli di Roma, i nuotatori italiani sono pronti a sfidarsi per il famoso torneo che si disputa a Roma. I campioni del nuoto hanno incontrato oggi Papa Francesco, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano e non poteva mancare un pensiero per Noemi, la giovane atleta di nuoto ...