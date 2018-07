Migranti - Palazzo Chigi : senza quote da noi non entra più nessuno : Porti chiusi e niente più sbarchi di Migranti. E' questa la linea scelta da Giuseppe Conte, d'intesa con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo il deludente risultato del Consiglio...

Palazzo Chigi - Conte da Trump il 30/7 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "Il 30 luglio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La visita sarà l' occasione per ...

Governo - Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline : “È lo sbocco auspicato” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto fare un saluto ai cronisti e ai giornalisti presenti dentro Palazzo Chigi. Durante l’incontro un giornalista gli ha fatto vedere l’ultimo lancio d’agenzia sulla nave Lifeline L'articolo Governo, Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla Lifeline: “È lo sbocco auspicato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi : Appendino a Palazzo Chigi da Giorgetti : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è appena giunta a Palazzo Chigi per incontrare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. L'articolo Olimpiadi: Appendino a Palazzo Chigi da Giorgetti sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte a Palazzo Chigi - Totò Lacagnina al circolo Aniene : Fino a qualche giorno fa al circolo Aniene di Giovanni Malagò, a Roma, non sapevano nemmeno dove si trovasse Caltanissetta. E invece, udite udite, il Tennis Club di Nissa guidato dal capitano Totò Lacagnina, domenica, varcherà l’ingresso del circolo del sontuoso salotto romano per giocarsi l’accesso

Chieppa nominato segretario generale Palazzo Chigi : Roberto Chieppa , già segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, magistrato ordinario della Corte dei Conti e del Tar, presidente di sezione del consiglio di Stato, è ...

Donald Tusk a Palazzo Chigi per un vertice con il premier Conte : Donald Tusk , presidente del Consiglio europeo, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte [VIDEO] . Non è stata l'unica visita in Italia. Infatti, Tusk ha avuto ...

Chieppa condannato per 'straining' - ombra su corsa a Palazzo Chigi : Una condanna per 'straining', ovvero vessazioni sul lavoro nei confronti di un suo subordinato gerarchico. Questo è il 'neo' che compare nel curriculum di Roberto Chieppa, attuale segretario generale ...

"Il nuovo stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

Palazzo Chigi si trasforma nel Minculpop dei grillini : Giurano i 45 sottosegretari e viceministri grillo-leghisti, che sfilano sotto lo sguardo affettuoso del premier Conte, e il governo si può finalmente dire al completo. Anche un tantino affollato, più ...

Asse Salvini-Meloni - vicepresidenza della Camera a Rampelli di Fdi. I sottosegretari giurano a Palazzo Chigi : ROMA - Si consolida l'Asse Salvini-Meloni in Parlamento. Oggi la contropartita è la concessione della vicepresidenza della Camera a Fabio Rampelli , di Fratelli d'Italia, che sostituisce il leghista ...

Governo - 6 sottosegretari e 39 viceministri : lista completa/ Video ultime notizie - giuramento a Palazzo Chigi : Governo, nominati 6 sottosegretari e 39 viceministri: la lista completa. ultime notizie: Tlc a Di Maio, Siri alle Infrastrutture e Crimi all'editoria.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Giurano a Palazzo Chigi vice ministri e sottosegretari. La squadra di Conte è completa : Cerimonia di giuramento a Palazzo Chigi, nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei 45 sottosegretari di Stato nominati dal Consiglio dei ministri ieri sera.Il premier Giuseppe Conte potrà contare su una nutrita squadra, perché alla Presidenza del Consiglio dei ministri arrivano Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo e Simone Valente ai Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, al fianco del ministro Riccardo ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...