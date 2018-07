“PaDroni della sabbia” il nuovo singolo di wLOG

allmusicnews

: Giochi del Mediterraneo: gli #azzurri di Graziosi conquistano la medaglia d'oro battendo i padroni di casa della Sp… - Federvolley : Giochi del Mediterraneo: gli #azzurri di Graziosi conquistano la medaglia d'oro battendo i padroni di casa della Sp… - juventusfc : Compleanno speciale per @RodriiBentancur! ?? Tra poco il suo #TeamUruguay chiude il girone con i padroni di casa de… - pdnetwork : 'Conte deve convincere a rendere obbligatorie le quote, pena la perdita dei finanziamenti: una cosa sempre detta. I… -

(Di domenica 1 luglio 2018) “PaDroniildi“PaDroniè ildi, pseudonimo di Giangiacomo Massa, dal 25 giugno in rotazione radiofonica, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme di streaming. Dal sound prettamente estivo, il brano testimonia il desiderio del cantautore milanese di aprirsi ad un maturo dance pop, che accompagna le sue nuove produzioni dal mood più indie e sperimentale.appare come la fotografia di una realtà urbana che diventa “grazie al potere dell’effimero, nello specifico il tempo trascorso durante le notti estive si unisce al luogo, dai protagonisticanzone vissuto come il rifugio dal quale mai uscire. Prodotto in collaborazione con il cantautore, compositore e produttore Lorenzo Avanzi che ha arrangiato e mixato il brano presso gli AVZ Studios di ...