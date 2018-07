Ore in treno senza aria condizionata | il viaggio infernale da Siracusa a Roma

Lisa : "Ho sconfitto un tumOre al cervello - ora non voglio perdere un secondo. Vado come un treno" : Sul palco del programma "Ora o mai più", Lisa tenta la rinascita artistica, ma la sua battaglia più importante lei l'ha vinta qualche anno fa. La cantante - che molti ricorderanno per il suo singolo più famoso, "Sempre", arrivato terzo a Sanremo nel 1998 - ha sconfitto un tumore al cervello: una malattia che l'ha tenuta lontana dalla scena musicale per sei anni.In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lisa ha raccontato ...

Ore 15 : 17 - Attacco al treno di Clint Eastwood : il dvd in edicola con Panorama : Dal 28 giugno. Un episodio di cronaca diventa film sulla forza dell'amicizia. Lo interpretano i veri protagonisti

Bocciato in quarto superiOre - 18enne si suicida buttandosi sotto un treno a Padova : Ha aspettato che il treno arrivasse e si è gettato sui binari. Un giovane di 18 anni ha deciso di togliersi la vita così, nel primo pomeriggio di domenica, a Borgo Veneto, in provincia di Padova, a pochi metri da un passaggio a livello. Come si legge sul Mattino di Padova, il giovane abitava a Megliadino San Vitale, nella bassa Padovana, non distante dal luogo della tragedia. Nessuna ombra nella vita del 18enne. L'unica motivazione ...

Treno Italo fermo per guasto cinque Ore in galleria alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore in una galleria alle porte ...

Treno Italo si ferma 4 Ore in galleria : «Allucinante - anziani e bimbi faticavano a respirare» : A fornire una cronaca degli eventi è stata, su Twitter, anche la giornalista di Sky Lia Capizzi, che era a bordo del Treno.

Val Susa - odOre sospetto su treno merci : stop a linea Italia-Francia : Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Continua a leggere L'articolo Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia proviene da NewsGo.

Milano : uomo muOre travolto da treno a RogOredo : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto investito da un treno alla stazione Rogoredo, in via Cassinis a Milano. E' accaduto alle 8.35 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza e urgenza. Verosimilmente potrebbe essersi trattato di un gesto vol

Milano - travolta da treno : muOre 28enne : 23.26 Una donna di 28 anni è morta travolta da un treno a forte velocità. E' successo vicino alla stazione ferroviaria di Melegnano,nella zona in cui nel marzo 2017 erano state installate più barriere anti-attraversamento dei binari. La giovane è morta sul colpo. Inizialmente si è pensato a un suicidio, ma le indagini hanno portato a una serie di ipotesi, compresa quella di un incidente. Domani proseguiranno gli accertamenti e le verifiche. ...

L'aggressOre del treno a Flensburg era un rifugiato eritreo : Ha ferito a coltellate una persona che come lui viaggiava su un treno ad alta velocità nel nord della Germania e poi rivolto la lama contro un'agente donna. Era un rifugiato eritreo l'uomo che ieri ha ...