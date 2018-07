Olimpiadi invernali 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Milano - Olimpiadi invernali : i Giochi della Lega sulla Mi-To : «Vinca il migliore», dice Matteo Salvini, che da vicepremier non si sbilancia. «Il governo si pronuncerà presto», promette Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con ...

Olimpiadi invernali 2026 : Appendino contro tutti : La sindaca ha contro la maggioranza dei consiglieri M5s. Oggi sarà a Roma per lillustrare i punti a favore della sua città a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con ...

Olimpiadi invernali 2026 - lite tra la sindaca Appendino e i consiglieri del M5s : "Se continuate così vi mando tutti a casa" : Solo che molti amministratori di Torino, compresa la sindaca, hanno capito che l'economia gira se c'è lavoro e quindi si bandiscono appalti. Secondo indiscrezioni di stampa riportate sulle pagine ...

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Olimpiadi invernali 2026 - il sottosegretario Giorgetti : 'La decisione a brevissimo' : 'Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi deve parlare. Tutti ovviamente hanno speranze e auspici però sappiamo che dobbiamo prendere una decisione a breve, ci confronteremo e a ...

Olimpiadi invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Olimpiadi invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Olimpiadi invernali 2026 - gli abitanti del Canton Vallese bocciano la candidatura di Sion : GINEVRA - Una concorrente in meno per Milano-Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Gli elettori del Canton Vallese, in Svizzera, hanno bocciato il progetto di ospitare i ...

Olimpiadi invernali 2026 : l’Italia ha un’avversaria in meno! Il referendum boccia Sion - trionfo del no nel Canton Vallese : L’Italia ha un’avversaria in meno nella corsa che porta all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il referendum indetto nel Canton Vallese ha infatti bocciato la candidatura di Sion che dunque si deve tirare indietro: ha vinto il no con il 53,9%, alle urne si è recato il 65% degli aventi diritto (a Sion si è arrivati al 61% di voti contrari). In ballo la concesSione di un credito di 100 milioni di franchi (circa 86,2 ...

Olimpiadi invernali - Pechino 2022 : i nuovi sport proposti. Telemark e altre 5 gare. Niente da fare per sci alpinismo e slittino naturale : E’ terminato a Costa Navarino (Grecia) un importante Congresso della FIS che ha stabilito di proporre al CIO sei nuove gare da inserire nel programma delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Di seguito l’elenco completo: Freestyle, gara a squadre mista di aerials. Freestyle, gara a squadre mista di big air. Snowboardcross a squadre. Snowboard alpino, parallelo a squadre. Snowboard alpino, PSL. Telemark, sprint ...