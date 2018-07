Olimpiadi 2026 a Torino | Di Maio rilancia la candidatura

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino : "Rapporti ricuciti" : È servito l'intervento di Luigi Di Maio in persona per sedare la rivolta dei consiglieri del M5S a Torino. Ad annunciare l'armistizio è stata nella tarda serata di ieri la stessa Sindaca Appendino: "I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino".L'incontro è arrivato al termine di una settimana decisamente turbolenta. Lo scorso 25 giugno c'è stata una burrascosa riunione a Palazzo Civico, alla vigilia ...

Olimpiadi 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : “I rapporti sono ricuciti - andiamo avanti con la candidatura di Torino” : “Abbiamo discusso a lungo e il 3 luglio verrà inviato lo studio di fattibilità, quindi Torino partecipa al percorso. Ci sarà una discussione lunedì in Consiglio comunale in cui dettaglieremo quanto è contenuto e qual è il modello di Olimpiadi, e Luigi Di Maio porrà a livello governativo quelle che sono le tematiche che ha posto anche il gruppo consiliare che secondo noi sono da modello per quanto riguarda la gestione di un evento. I ...

Torino candidata alle Olimpiadi invernali del 2026 - : Via libera alla presentazione del dossier olimpico. Decisione raggiunta nel corso dell'ennesimo vertice tra la sindaca Chiara Appendino e la maggioranza pentastellata. Mediazione decisiva di Di Maio

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Torino : ANSA, - Torino, 30 GIU - Luigi Di Maio è arrivato al Palazzo Civico di Torino, dove partecipa alla riunione della maggioranza pentastellata che amministra il Comune nel tentativo di trovare una ...

Olimpiadi 2026 : Milano è in vantaggio - Cortina rilancia - Torino in stand-by. La situazione : Continua la corsa a tre per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali del 2026. In quesì giorni le tre città preselezionate, Cortina, Milano e Torino, stanno ultimando i progetti da presentare al Coni, che comunicherà poi, entro il 10 luglio, la decisione definitiva su quale candidare ufficialmente. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale delle tre città. Milano: la città lombarda sembra al momento quella maggiormente in ...

Olimpiadi 2026 : stasera nuovo vertice in Comune con Di Maio mediatore : L'Appendino può contare sul'appoggio del Movimento a livello nazionale ma i consiglieri comunali sono contrari ai Giochi Invernali -

Olimpiadi Torino 2026 - sindaco Appendino minaccia : Ora mi dimetto/ Il caso arriva alla Camera : il Pd attacca : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Le ventilate dimissioni da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono solo l’ultimo colpo di scena della guerra che si sta combattendo su più fronti a proposito della presentazione o meno del dossier con cui il capoluogo piemontese si candiderebbe per ospitare le Olimpiadi ...

Olimpiadi invernali 2026 : Appendino contro tutti : La sindaca ha contro la maggioranza dei consiglieri M5s. Oggi sarà a Roma per lillustrare i punti a favore della sua città a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con ...

