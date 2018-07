Oggi si vota in Messico | con un grande favorito

Mondiali Russia 2018 - ieri Pelé Oggi Mbappé : ora c'è anche lui nella corsa al Pallone d'Oro. VOTA : ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l'Argentina l'attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O'Rei. Non solo le ...

Scaramellini - Giugni - Oggi si vota il nuovo sindaco : Nuovamente chiamati alle urne gli oltre diciottomila aventi diritto dei quali il 58% ha risposto già al primo turno. Complessivamente in tutta Italia sono 2 milioni e 793mila gli elettori interessati ...

Se si votasse Oggi il Centrodestra avrebbe la maggioranza per governare da solo : Gli italiani si fidano del nuovo governo (59%), nel premier Conte (53%) e nell'operato di Salvini (46%) ancor più che in Di Maio (36%), percentuali di consenso che...

Sondaggi politici : il centrodestra avrebbe la maggioranza in Parlamento se si votasse Oggi : Il centrodestra otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato, secondo la simulazione di Youtrend sul Sondaggio Swg che vede la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ottenere il 42% dei voti. Il Movimento 5 Stelle risulterebbe forte al Sud e il centrosinistra sarebbe ancor più ridimensionato.Continua a leggere

Sondaggi - se si votasse Oggi il centrodestra potrebbe avere la maggioranza in Parlamento : Se si votasse oggi il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. Con il 42,4% dei voti, questo il dato aggregato di Lega-FI-FDI secondo i Sondaggisti di ...

Comunali : Oggi alle urne in 760 comuni - 6 - 7 milioni di elettori. Alle 12 ha votato il 19 - 82% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica.Si vota anche in Sicilia e in Sardegna: nella prima riguarderà 138 comuni, in ...

Oggi si vota su Giochi in denaro e Moneta intera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Comunali 2018 - dove si vota e le cose da sapere sulle elezioni di Oggi : Sono 760 comuni italiani chiamati al voto domenica prossima, 10 giugno, per l’elezione dei sindaci e dei consigli Comunali (a cui si aggiungono le elezioni in due consigli...

Ci sono 7 comuni in cui Oggi non si vota perché nessuno vuole fare il sindaco : Nessun sindaco in municipio. Nessun consigliere in Comune. Nessuna lista per le elezioni che si terranno fra una settimana. Rodero, poco meno di 1.500 abitanti sul confine svizzero, è l'unico paese ...

Ci sono 7 comuni in cui Oggi non si vota perché nessuno vuole fare il sindaco : Nessun sindaco in municipio. Nessun consigliere in Comune. Nessuna lista per le elezioni che si terranno fra una settimana. Rodero, poco meno di 1.500 abitanti sul confine svizzero, è l’unico paese della Lombardia che non aprirà i seggi e non sceglierà da chi essere amministrato. Uno dei sette in cui per le ragioni più varie lo Stato è stato costretto a rimandare le elezioni di un ...

Dove e come si vota alle elezioni amministrative di Oggi : Nuovo chiamata alle urne per 6 milioni e 749 mila italiani. Domenica 10 giugno (eventuale ballottaggio due settimane più tardi, il 24), appuntamento con le amministrative in 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia e in Sardegna. Seggi aperti dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I nuovi sindaci Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei ...

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>Oggi si vota alla Camera : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

SPREAD Oggi OLTRE I 300 PUNTI/ Commissario Ue Oettinger shock : "Mercati insegneranno a italiani come votare" : SPREAD OGGI OLTRE i 300 PUNTI, il differenziale Btp Bund ancora in ascesa: fanno discutere le dichiarazioni del Commissario Ue Oettinger, "mercati insegneranno agli italiani come votare".(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:47:00 GMT)

Governo - Oggi incarico a Cottarelli ma è corsa alle urne. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro...