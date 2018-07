Oggi scattano i rincari di luce e gas

tg.la7

: RT @Rian31065323: @Frances94772490 @tiziRMA @repubblica Io mi chiedo oggi c'è un giornalista una TV un giornale che abbia il coraggio di pa… - tiziRMA : RT @Rian31065323: @Frances94772490 @tiziRMA @repubblica Io mi chiedo oggi c'è un giornalista una TV un giornale che abbia il coraggio di pa… - Rian31065323 : @Frances94772490 @tiziRMA @repubblica Io mi chiedo oggi c'è un giornalista una TV un giornale che abbia il coraggio… - onrugby_it : Major League Rugby: scattano oggi i primi playoff del campionato #MLRChampionship -

(Di domenica 1 luglio 2018) Bolletta più pesante per le famiglie italiane aumenti del 6,5% per l'energia elettrica e dell''8,2% per il gas naturale. Al viain Sicilia i saldi -