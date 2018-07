Blastingnews

: Obbligo di denunciare le tartarughe d’acqua dolce Trachemys scripta entro il 13 agosto - Chiara_spark : Obbligo di denunciare le tartarughe d’acqua dolce Trachemys scripta entro il 13 agosto - EnricoGaido : @PiovonoRoseNere Questa foto per denunciare l’obbligo di pescarli nel mare e portarli in ITALIA per forza?mha - MazzotTano : Come denunciare le Trachemys Scripta: obbligo dal 13 Agosto 2018 Forse non tutti sanno che entro il 13 agosto 2018… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Molte specie esotiche comunemente commercializzate sono da anni diventate una seria minaccia per la biodiversità locale nel nostro Paese. Ecco perché i provvedimenti adottati dall’Europa e dall’Italia diventano sempre più restrittivi:il 132018 tutti i detentori delledovranno denunciarne il possesso, come previsto dal D.Lgs n° 230 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 14 febbraio di quest’anno.tra le specie invasive più pericolose 33 su 49 delle specie invasive più pericolose presenti nell’elenco stilato dall’Europa sono presenti in Italia: tra queste svariate piante, nutrie, gamberi rossi della Louisiana e le tanto amateche ogni anno migliaia di bambini ricevono in dono, le. Questa specie è stata inserita nell'elenco delle 100 tra le specie esotiche invasive più ...