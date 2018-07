Nuoto | Trofeo Settecolli 2018 | Ilaria Cusinato centra il record italiano nei 200 misti

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Andriy Govorov ottiene il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla al Foro Italico : Andriy Govorov stabilisce il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla come era stato annunciato alla vigilia. Si sapeva che l’ucraino aveva tutte le carte in regola per ottenere un grande tempo e così è stato nella finale del Foro Italico, nel corso del Trofeo Settecolli 2018. Govorov ha stabilito il nuovo record di 22″27, migliorando il precedente limite dello spagnolo Rafael Munoz Perez (22″43), aprendo letteralmente le acque ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. super Panziera e Cusinato - Miressi regale e squilli di Paltrinieri e Quadarella : Seconda giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Partenza con il botto nei 100 farfalla donne. La svedese Sarah Sjoestroem, nella vasca in cui si è fatta conoscere al mondo nei Mondiali del 2009 in questa specialità, ha fatto vedere di esserci: 56″29 ed un ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Federica Pellegrini sotto i 54? è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico : I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella Finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma : Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. 59″80, migliorato il Record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Simona Quadarella donna sola al comando nei 1500 sl. L’azzurra convince : Che le luci si accendano e l’acqua diventi bianca! Questo ed altro pensando all’incedere in vasca di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, gara di chiusura della prima giornata dell’edizione 2018 del Trofeo Settecolli a Roma. Nella piscina più bella del mondo, quella di casa della 19enne, la vittoria nelle trenta vasche è da sottolineare. Qualche giorno lo fa si era concessa il lusso di battere nei 400 e 800 sl una certa ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty è sempre super nei 100 rana! Fabio Scozzoli chiude terzo sotto il minuto : Spettacolo nella piscina del Foro Italico a Roma. Nella prima giornata del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto, i 100 rana uomini non tradiscono le attese. Il britannico Adam Peaty, l’interprete di questo stile migliore di ogni tempo, ha fatto sua anche questa gara siglando un 58″61 di grande qualità (nuovo record del meeting). Un passaggio ai 50 metri da 27″06 ed una chiusura di eccellente livello portano ad un tempo considerevole ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Silvia Scalia un siluro nei 50 dorso! Record italiano per l’azzurra : Prima finale in vasca in questo pomeriggio del day-1 del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto e primo risultato importante per il Bel Paese. Nei 50 dorso donne, infatti, grande prestazione dell’azzurra Silvia Scalia che, in 28″01, ha stabilito il nuovo primato nazionale, dimostrando un’eccellente condizione in acqua. In particolare, sono degni di nota i primi 25 metri della nostra portacolori per poi gestire e siglare un tempo ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle stelle internazionali : Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55° Trofeo Settecolli. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. ...

Tc New Country Club Frascati (Nuoto) : prima il trofeo “Tiro a Volo” - poi la trasferta in Umbria : Frascati (Rm) – E’ ancora piena attività per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi dell’agonistica del responsabile tecnico Daniele Tavelli si preparano ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e di notevole importanza. «Si parte in questo fine settimana con la partecipazione alla kermesse internazionale del trofeo “Tiro a Volo” di Roma dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior – spiega Tavelli – ...