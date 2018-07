Nuoto – Sette Colli | Panziera e Cusinato polverizzano i record italiani | Paltrinieri super

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. Panziera e Cusinato a passo di record - Paltrinieri passeggia nei 1500 stile libero : Terza ed giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Ilaria Cusinato centra il record italiano nei 200 misti. Grande prestazione dell’azzurra : La vasca del Foro Italico, a Roma, esalta ancora una volta Ilaria Cusinato. La mistista azzurra, dopo la prestazione superba dei 400 misti di ieri, era attesa ad un Grande crono nella gara odierna ed il tempo finale non ha deluso. L’azzurra ha ottenuto, infatti, il primato italiano in 2’10″92, bravissima a distribuire lo sforzo nei quattro stili, e ad ottenere un tempo inferiore al 2’11″25 di Alessia Filippi, che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Andriy Govorov ottiene il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla al Foro Italico : Andriy Govorov stabilisce il nuovo primato del mondo nei 50 farfalla come era stato annunciato alla vigilia. Si sapeva che l’ucraino aveva tutte le carte in regola per ottenere un grande tempo e così è stato nella finale del Foro Italico, nel corso del Trofeo Settecolli 2018. Govorov ha stabilito il nuovo record di 22″27, migliorando il precedente limite dello spagnolo Rafael Munoz Perez (22″43), aprendo letteralmente le acque ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie terza giornata : i big si rilassano - Govorov e Panziera promettono scintille. Ancora tanti azzurri in finale : Non fosse effettivamente domenica, si potrebbe dire che “non è sempre domenica” ma l’immagine rende bene per riassumere l’ultima mattinata di gare alla piscina del Foro Italico per l’edizione 2018 di un Settecolli fin qui stratosferico. L’impressione è che i big abbiano sparato tutte le cartucce nei giorni scorsi e oggi se la sian presa un po’ comoda, mancano poi all’appello i maghi della velocità ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Ultima “notte magica” al Foro Italico : cadranno altri record? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico dopo due giorni di spettacolo puro si attendono altri risultati di rilievo nelle due sessioni che chiudono un’edizione indimenticabile del meeting romano, che ha sancito in casa Italia l’inizio di un importante ricambio generazionale. Spettacolo assicurato anche per la terza giornata di gare. Si parte con ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di domenica 1° luglio. Tutti gli italiani in gara : Terza ed ultima giornata di gare di Nuoto al Foro Italico di Roma della 55esima edizione del Trofeo Settecolli 2018 Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa, con la stella di Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 stile libero a risplendere, Di livello, come nei giorni precedenti, la presenza straniera. Si ...

Nuoto - Sette Colli : Pellegrini fa progressi - Paltrinieri - Quadarella e Panziera show : ROMA - Un solo centesimo sotto i 54', un altro piccolo passo in vista degli Europei di Glasgow. Dopo la buona prova della mattina, Federica Pellegrini si dice soddisfatta nonostante il quinto posto ...