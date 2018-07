Nintendo | stiamo considerando diverse alternative per il successore di 3DS

Nintendo : "non stiamo cercando consapevolmente di innovare - stiamo cercando di trovare modi per rendere felici le persone" : The Guardian ha pubblicato un'intervista con Shinya Takahashi, il General Manager della divisione Entertainment Planning & Development di Nintendo. Nell'intervista, si discute principalmente del concetto dietro a Nintendo Labo recentemente annunciato da Nintendo e in arrivo venerdì 27 aprile in Europa. Durante l'intervista Takahashi ha dichiarato che Nintendo non sta cercando consciamente di innovare, ma il vero intento è quello di rendere ...