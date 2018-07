Niente intesa | oggi chiuso museo S Siro

: Frenata suldelL'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Dinon c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

: L'sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...