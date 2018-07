NICCOLÒ BETTARINI COME STA? Accoltellato figlio di Simona Ventura | papà Stefano |  “è

Milano - lite vicino a discoteca : accoltellato NICCOLÒ BETTARINI | "Voleva sedare rissa" | Quattro sospettati : Il figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura è stato aggredito dopo aver lasciato un locale domenica mattina. Secondo la ricostruzione, sarebbe intervenuto per sedare una rissa ma avrebbe avuto la peggio. Sospettate Quattro persone

NICCOLÒ BETTARINI - figlio di Simona Ventura - accoltellato 11 volte per difendere l'amico. «Vivo per miracolo». Quattro sotto torchio. L'amico : «Erano degli animali» : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato accoltellato a Milano: si indaga per tentato omicidio. ll giovane, che è già una piccola...

NICCOLÒ BETTARINI accoltellato all'uscita di una discoteca a Milano : parlano Simona Ventura e Stefano Bettarini : UPDATE - Simona Ventura e Stefano Bettarini rilasciano una nota congiunta per rassicurare sulle condizioni di salute del figlio e ringraziano i medici e gli inquirenti. “Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano ...

