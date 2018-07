Niccolò Bettarini accoltellato | Simona Ventura rompe il silenzio

Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura accoltellato : scudo col suo corpo per difendere figlio del militare. Tre fermi. L'amico : «Erano degli animali» : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato accoltellato a Milano: si indaga per tentato omicidio. ll giovane, che è già una piccola...

"Fermati 3 ragazzi per l'accoltellamento di Niccolò Bettarini" : Sarebbero stati già fermati tre ragazzi ritenuti responsabili dell'accoltellamento di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano. A confermarlo una fonte interna della polizia. Si tratterebbe di tre ragazzi italiani di massimo 30 anni, con precedenti penali. I tre sono stati fermati nel quartiere Affori, davanti alla chiesa di Santa Giustina.Per loro non sarebbe scattata l'accusa di tentato ...

Niccolò Bettarini - come è stato accoltellato : ecco cosa è successo dopo la discoteca : Si sta delineando in queste ore la dinamica dell'aggressione a Niccolò Bettarini , il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano che è stato accoltellato all'alba . I responsabili ...

Milano : Niccolò Bettarini accoltellato per difendere un amico : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, sarebbe stato accoltellato davanti all’Old Fashion di Milano per difendere un amico. E’ quanto trapela dalle prime testimonianze che vengono raccolte in questura. Il diverbio sarebbe nato all’interno del noto locale in viale Alemagna dove il figlio della Ventura sarebbe intervenuto per difendere un ...

Gli amici di Niccolò Bettarini raccontano l'accaduto alla polizia : "Erano animali" : Potrebbero essere più di uno gli aggressori che la notte scorsa hanno ferito a coltellate Niccolò Bettarini, 19 anni, uno dei figli della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano. Il ragazzo è stato soccorso fuori dalla discoteca Old Fashion e uno degli amici che era con lui ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali". Gli amici del ragazzo sono sentiti in queste ...

Lite fuori dalla discoteca : ferito Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura Foto|Video La showgirl : é fuori pericolo : È successo domenica verso le 5. Il giovane era intervenuto per sedare una Lite ma è stato aggredito. Soccorso e portato al Niguarda: ha riportato una lesione al tendine e 9 ferite sul corpo. I medici stanno valutando se operarlo nei prossimi giorni

Milano : accoltellato Niccolò Bettarini - indagine per tentato omicidio : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata ...