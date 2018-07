NICCOLÒ BETTARINI ACCOLTELLATO | OLD FASHION “NO LITE” Ultime notizie | Stefano e Simona

Morgan - NICCOLÒ BETTARINI accoltellato : “Sconvolto - ma aggiungo che…” : Morgan interviene sull’accoltellamento di Niccolò Bettarini: “Sconvolto, abbraccio Simona, ma aggiungo che…”. Poi le ultime news della vicenda: “Operato d’urgenza ma fuori pericolo” La grave vicenda dell’accoltellamento di Niccolò, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ha presto fatto il giro del web e dei telegiornali. Il giovane ragazzo 19enne nella nottata scorsa è ...

NICCOLÒ BETTARINI accoltellato - il gestore del locale : 'Nessuna lite - è rimasto fino alla chiusura' : MILANO - Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal ...

Chi è NICCOLÒ - figlio di Simona e Stefano Bettarini : Niccolò Bettarini è il primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini e si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo. Nato il 5 ottobre 1998, è il primogenito della coppia che per anni ha tenuto gli italiani incollati ai gossip. Sono evidenti nel viso e nel fisico i tratti ereditati da mamma Simona e papà Stefano, dal quale riprende anche la passione per il calcio. Fino a 18 anni la sua vita scorre lontana dai riflettori, ...

NICCOLÒ BETTARINI accoltellato : Simona Ventura rompe il silenzio : Simona Ventura: le prime dichiarazioni dopo l’aggressione a Niccolò Bettarini Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato ferito da nove coltellate all’alba di domenica 1 luglio. Il 19enne aveva trascorso una serata all’insegna del divertimento con degli amici in una discoteca del centro di Milano. All’uscita dall’Old Fashion poco dopo le 5 del mattino, Niccolò Bettarini è stato ...

Milano, 19enne accoltellato fuori da Old Fashion è Niccolò Bettarini: le Ultime notizie, operato in ospedale il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura colpito in Viale Alemagna

Morgan, lo sfogo sui social dopo l'episodio violento che ha coinvolto Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura. A suo dire, sarebbe colpa di certa musica.

"Fermati 3 ragazzi per l'accoltellamento di NICCOLÒ Bettarini" : Sarebbero stati già fermati tre ragazzi ritenuti responsabili dell'accoltellamento di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano. A confermarlo una fonte interna della polizia. Si tratterebbe di tre ragazzi italiani di massimo 30 anni, con precedenti penali. I tre sono stati fermati nel quartiere Affori, davanti alla chiesa di Santa Giustina.Per loro non sarebbe scattata l'accusa di tentato ...

NICCOLÒ BETTARINI - come è stato accoltellato : ecco cosa è successo dopo la discoteca : Si sta delineando in queste ore la dinamica dell'aggressione a Niccolò Bettarini , il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano che è stato accoltellato all'alba . I responsabili ...

Milano : NICCOLÒ BETTARINI accoltellato per difendere un amico : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, sarebbe stato accoltellato davanti all’Old Fashion di Milano per difendere un amico. E’ quanto trapela dalle prime testimonianze che vengono raccolte in questura. Il diverbio sarebbe nato all’interno del noto locale in viale Alemagna dove il figlio della Ventura sarebbe intervenuto per difendere un ...

Gli amici di NICCOLÒ BETTARINI raccontano l'accaduto alla polizia : "Erano animali" : Potrebbero essere più di uno gli aggressori che la notte scorsa hanno ferito a coltellate Niccolò Bettarini, 19 anni, uno dei figli della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano. Il ragazzo è stato soccorso fuori dalla discoteca Old Fashion e uno degli amici che era con lui ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali". Gli amici del ragazzo sono sentiti in queste ...