NICCOLÒ BETTARINI | ACCOLTELLATO FUORI DA OLD FASHION Ultime notizie | è grave il figlio

NICCOLÒ BETTARINI - figlio di Simona Ventura accoltellato. Lite dopo l'Old Fashion - è in gravi condizioni : Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e l'ex terzino Stefano Bettarini , è stato accoltellato all'alba a Milano, come riporta Repubblica. ll giovane, che è...

