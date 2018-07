Nessun accordo sul rimpatrio dei migranti | Merkel smentita anche dalla Polonia

Navi - hotspot - rimpatri : i cinque punti dell’accordo |I centri che Nessuno vuole : Nuovi centri di identificazione nei Paesi europei: sì ai fondi, ma la realizzazione è su base volontaria. Berlino, patti con Grecia e Spagna. Non con Roma

Ong - hotspot - rimpatri : i cinque punti dell’accordo |I centri che Nessuno vuole : Nuovi centri di identificazione nei Paesi europei: sì ai fondi, ma la realizzazione è su base volontaria. Berlino, patti con Grecia e Spagna. Non con Roma

Vertice Ue - Nessun accordo Conte-Merkel sui movimenti secondari. Lei : “Testo soddisfa Csu”. Ma la crisi non è chiusa : “A Merkel non ho promesso alcunché“. Il premier Giuseppe Conte al termine del Vertice Ue sostiene che l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato nel nostro Paese e poi andato in Germania. La cancelleria tedesca conferma, ma avverte: “Continueremo a prendere rifugiati sbarcati in Italia come fatto in passato solo se ci sarà un accordo con Roma”. Il tema è quello dei movimenti secondari, la ...

Sui migranti i leader europei dicono quello che Conte non può dire : non c'è Nessun accordo : Mentre in conferenza stampa Giuseppe Conte diceva ai giornalisti di essere soddisfatto "all'80 per cento" dell'accordo raggiunto nella notte sui migranti, uno a uno gli altri paesi europei hanno cominciato a sfilarsi dagli impegni che, in fondo, non avevano mai sottoscritto. Nemmeno il tempo di conc

Giuseppe Conte e Angela Merkel : Nessun accordo sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Lifeline : "Il ministro dell'Interno tedesco impedisce l'accordo. Ancora Nessun permesso da Malta" : È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema.È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline, all'agenzia di stampa Ansa, spiegando quali difficoltà impediscano alla Germania di partecipare all'accordo con gli ...

Petrolio - Novak : Con Perry Nessuna discussione su accordo Opec - : 'Non abbiamo discusso dell'accordo Opec-Non-Opec, non era l'argomento di questa discussione perché gli Stati Uniti hanno un'economia di mercato ha detto Novak a margine della …

Salah : 'Nessun disaccordo con l'Egitto' : ROMA - ' Tutti nell'Egitto siamo uniti: non c'è assolutamente alcun disaccordo. Ci rispettiamo l'uno con l'altro: il rapporto è dei migliori '. Con questo tweet l'ex Roma Mohamed Salah ha smentito le ...

Ilva - Di Maio : non ci sarà Nessun accordo se non condiviso : Teleborsa, - Di Maio rassicura i sindacati sull' Ilva : non ci sarà alcun accordo "se non condiviso". In occasione dell'incontro di oggi , 18 giugno 2018, con le organizzazioni sindacali, il ministro ...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Salvini : con i 5 stelle Nessun accordo formale al ballottaggio : Nuovo exploit della Lega alle Elezioni amministrative che si sono svolte domenica in 760 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, con oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Il partito di...

F1 - Toto Wolff sbroglia la questione Ocon-Hamilton : “Nessun accordo tra scuderie per far passare Lewis” : Toto Wolff, manager del team Mercedes, parla di alcune questioni scottanti che riguardano la sua scuderia: il ‘problema’ di Ocon ed il rinnovo di Hamilton e Bottas In vista del settimo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno, si stanno disputando le seconde prove libere sul circuito di Montreal. Il Gp del Canada andrà in scena domenica, ma non poche sono le questioni irrisolte del weekend di gara a Montecarlo. Come le ...