Nella città dei templi didattica quotidiana di musico-archeologia

Arte e vino a Gibellina. Viaggio in Sicilia per brindisi d’autore Nella città-museo a cielo aperto : Destinazione Sicilia. Con sosta a Gibellina. Protagonista (virtuale) dell'evento lo scirocco, il vento che rappresenta il Mediterraneo come un fil rouge che "unisce" i popoli che lo vivono e accarezza le culture che ne sono toccate.Uno scenario unico dentro al quale prende il via in questo weekend di fine giugno, la seconda edizione di Scirocco Wine Fest, che ha l'obiettivo di mettere a confronto culture e tradizioni dei paesi del Mediterraneo ...

Auto in fiamme Nella zona della Clinica città di Bra : vigili del fuoco sul posto : vigili del fuoco di Bra e di Alba al lavoro nei pressi della Clinica città di Bra, dove ha preso fuoco un'utilitaria parcheggiata nei pressi di una rotonda. Intervento urgente, perché le fiamme sono ...

Alimenti : Cna - Venezia Nella top ten della città italiane del gelato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Venezia tra le capitali del gelato, in un’Italia che si scopre superpotenza nel mercato europeo, con un business di 2 miliardi di euro e lavoro per 40 mila addetti. Lo rileva un’indagine del Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione. La classifica tra le città italiane è fonte di Camera di commercio di Milano, e vede Roma regina ...

Siria - esercito lancia offensiva contro ribelli Nella città di Daraa : L'esercito Siriano ha lanciato un'offensiva militare contro i settori ribelli della città di Daraa. Lo annunciano i media di Stato Siriani, parlando di una "operazione" nel sudest della città, ...

C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Nella città di Bulawayo : C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell’esplosione, di cui The post C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo appeared first on Il Post.

Rifiuti - 40 milioni di tonNellate in giro per l’Italia. E i costi di smaltimento (e trasferimento) li pagano i cittadini : Lo chiamano il turismo dei Rifiuti. Almeno 40 milioni di tonnellate di scarti nel 2016 hanno attraversato l’Italia da una regione all’altra a bordo di oltre un milione e mezzo di tir. Roma spenderà qualcosa come 188 milioni per portare fuori dalla capitale 1,2 milioni di tonnellate di scarti nei prossimi due anni, ed è in buona compagnia. I Rifiuti si muovono ovunque in Italia, alla ricerca di impianti adeguati o meno costosi, e ...

Maltempo - il rischio idrogeologico Nella città di Messina a valle dei versanti devastati dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Pontida - sfila l'orgoglio "terrone e antirazzista" Nella città simbolo della Lega : Slogan contro Salvini, forze dell'ordine schierate, musica e tornei di calcio nel festival organizzato dai centri sociali di diverse città italiane accanto al pratone dei raduin del Carroccio

Primarie Nella città di Perugia? La proposta di Andrea Cernicchi : Primarie nella città di Perugia? La proposta di Andrea Cernicchi. Primarie nella città di Perugia sul modello di quelle milanesi, realmente aperte, che hanno condotto alla vittoria di Pisapia prima, ...

Nissan gareggia in 12 città Nella quinta stagione della Formula E : Inizia il conto alla rovescia per il debutto della Casa nel campionato 100% elettrico Nissan si prepara a correre in 12 città di quattro continenti nel corso della quinta stagione del Campionato di Formula E ABB FIA. L’annuncio delle città prescelte per il calendario 2018-2019 della serie interamente dedicata alle vetture elettriche è stato accompagnato anche dalla presentazione del nuovo regolamento. La stagione sarà composta da 13 gare in 12 ...