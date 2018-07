Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato

The House with a Clock in Its Walls - misteri e pericoli Nel trailer : Quando Lewis risveglia per sbaglio i morti la facciata della sua città prende vita e rivela un mondo segreto fatto di streghe e stregoni. Home News The House with a Clock in Its Walls, misteri e...

Mila Kunis Nel trailer italiano di Il Tuo Ex non Muore Mai : Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo… e la loro pelle. Il Tuo Ex non Muore Mai arriverà nelle sale ...

Bethesda ci dà il benvenuto Nella West Virginia di Fallout 76 con un nuovo trailer : Bethesda ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay ufficiale dedicato al suo atteso (e discusso) Fallout 76. Il nuovo gioco della serie promette di offrire novità dal punto di vista della grafica, dell'illuminazione e della tecnologia del paesaggio che daranno vita a sei distinte regioni del West Virginia.Come ci ricorda DSOGaming, in Fallout 76 i giocatori potranno decidere se lavorare insieme, o meno, per sopravvivere. Sotto la minaccia ...

Lumines Remastered si mostra Nel trailer di lancio : Lumines Remastered si fa vedere in rete con un nuovo trailer decisamente colorato e luminoso, nel quale possiamo vedere il gioco in tutto il suo splendore.Ebbene Lumines Remastered è atteso per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, e giungerà sul mercato a partire da martedì 26 giugno, offrendo un comparto tecnico rinnovato.Come possiamo vedere, il gioco su PC sarà eseguito in 4K e 60 FPS, e in questo trailer possiamo farci un idea di cosa ci ...

Creed II - Adonis pronto a combattere Nel trailer italiano del film : Indietro 20 giugno 2018 2018-06-20T18:02:11+00:00 ROMA – Tornerà sullo schermo il 28 novembre Adonis Creed con Creed II. Il sequel del film che già nel 2015 ha visto protagonisti Sylvester Stallone e Michael B. Jordan. Nella pellicola, diretta da Steven Caple Jr., Rocky Balboa è al fianco di Adonis Creed, figlio del suo storico rivale Apollo Creed. […] L'articolo Creed II, Adonis pronto a combattere nel trailer italiano del film proviene ...

Carrie Coon Nel trailer di The Sinner 2 : doppio omicidio e un nuovo caso per Ambrose : Addio teaser e benvenuto trailer di The Sinner 2. Finalmente Carrie Coon appare nel nuovo video promo della seconda stagione della serie USA Network che, proprio nelle scorse ore, ha alzato il velo mostrando la nuova protagonista. Come già annunciato in precedenza sembra che i fan dovranno fare a meno di Jessica Biel e della sua Cora Tannetti (anche se non è escluso ci sia un piccolo cameo) e dovranno accogliere una nuova protagonista e una ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : i nemici comparsi Nel gameplay trailer sono i "Seraphites" - membri di un pericoloso culto religioso : A quanto pare, quelle spaventose persone viste in tutti i trailer e video di The Last of Us Part 2 finora, fanno Parte di un culto religioso.Alla conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo finalmente ammirato il primo filmato di gameplay e, come avrete sicuramente già visto, nel video Ellie se la vedeva con un gruppo di persone seriamente intenzionata ad ucciderla.Tornano un po' più indietro, nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto un altro ...

Dumbo di Tim Burton/ Il teaser trailer video : ecco quando arriverà Nelle sale : Dumbo torna al cinema, ecco il teaser trailer del film diretto da Tim Burton: quando arriverà nelle sale? Tutte le informazioni, la sinossi e lo straordinario cast della pellicola.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

The Nun - la suora demoniaca di The Conjuring Nel primo teaser trailer : Indietro 13 giugno 2018 2018-06-13T15:46:55+00:00 ROMA – Il capitolo più oscuro dell’universo di The Conjuring arriva al cinema il 20 settembre con The Nun – La vocazione del male. Diretto da Corin Hardy (“The Hallow”) e prodotto da James Wan, il film approfondirà la figura della suora demoniaca apparsa in The Conjuring 2. The Nun […] L'articolo The Nun, la suora demoniaca di The Conjuring nel primo teaser trailer proviene da NewsGo.

Ryan Murphy alza il velo su American Horror Story 9 : un plot twist Nel quinto episodio e il primo trailer : Ad alzare il velo su American Horror Story 9 è Ryan Murphy e questa volta non per rivelare nuovi nomi del cast ma per parlare della trama e di quello che i fan dovranno aspettarsi. La nona stagione sarà qualcosa di mai visto prima. Questa è la cosa più interessante che è venuta a galla in un'intervista che il folle papà della serie ha rilasciato a Entertainment Weekly. I primi spoiler indicano che i fan si ritroveranno davanti una storia che ...

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che abbiamo visto Nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...

Il ritorno di Titanic 2 Nel 2018 con trailer : bufala epica o appuntamento l’1 dicembre? : Sta girando moltissimo in queste ore un video su Facebook in cui a conti fatti si parla del ritorno di Titanic 2 durante il 2018, con tanto di trailer destinato ad emozionare tutti coloro che da oltre vent'anni sperano nella sopravvivenza del grande Jack. Trattandosi di un progetto che da tanto tempo fa discutere e che a conti fatti non ha mai trovato conferma dai diretti interessati, immediatamente ci si è chiesti se si trattasse di una bufala, ...

Il Primo Uomo di Damien Chazelle Nel primo trailer – VIDEO : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T10:51:18+00:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo di La La Land, Damien Chazelle torna sul grande schermo con Il primo Uomo. Il film arriverà prossimamente al cinema con Universal Pictures. La pellicola, che vede protagonista Ryan Gosling, racconta l’avvincente storia della missione della NASA per portare un Uomo sul luna. Il film, […] L'articolo Il primo Uomo di Damien Chazelle nel primo trailer – VIDEO ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia la data di uscita di Starlink Battle For Atlas. Un trailer svela la presenza di Starfox Nel gioco : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft, che si sta tenendo in questi istanti, è arrivato un altro annuncio interessante. Si tratta della data di lancio di Starlink: Battle for Atlas. Il gioco arriverà il prossimo 16 ottobre 2018 su PS4, Switch e Xbox One.Durante lo show di Ubisoft è stata svelata anche la presenza di Starfox nel gioco e Shigeru Miyamoto è salito nuovamente sul palco della compagnia francese per l'occasione:Read ...