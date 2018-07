Nel 2018 già investiti 250 milioni in startup italiane Le ragioni di un record inatteso

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 Nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : So Yeon Ryu va in fuga Nel Major - Brooke Henderson insegue il bis : Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Trionfi a volontà Nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro Nella 4x100m - Tortu vince il duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

Mondiale 2018 / Matrioska – Retroscena del primo ottavo di finale (grazie a un microfono Nella panciera di Sampaoli) : Francia Argentina 4 a 3. Un risultato che sembra dire tutto. Noi siamo invece in grado di rivelarvi un Retroscena del primo ottavo di finale di Russia 2018 rimasto sotto silenzio per via della censura di stato russa. Le frasi che seguono sono le richieste che l’allenatore dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli, ha rivolto durante il match perduto con i francesi, al suo vice allenatore, regolarmente in campo, Lionel Messi. Le frasi sono state raccolte ...

Mondiali Russia 2018 - ieri Pelé oggi Mbappé : ora c'è anche lui Nella corsa al Pallone d'Oro. VOTA : ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l'Argentina l'attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O'Rei. Non solo le ...

Tuffi - Eurojunior 2018 : Primo oro azzurro! Maia BigiNelli campionessa dalla piattaforma : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia agli Eurojunior di Tuffi in corso di svolgimento Helsinki. A salire sul gradino più alto del podio è una straordinaria Maia Biginelli che conquista la vittoria nella prova dalla piattaforma (categoria B) chiudendo con il punteggio finale di 331.70. In seconda posizione si classifica la rumena Nicoleta Muscalu con 326.50, che ha preceduto la britannica Josie Zillig (315.70) e la connazionale ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : Carlo Tacchini trionfa Nel C1 1000 metri! Freschi e Beccaro d’argento Nel K2 : L’Italia conquista due medaglie agli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Nella terza giornata di gare sulle acque del lago di Santa Caterina, Carlo Tacchini conquista il titolo nel C1 1000 metri, mentre Tommaso Freschi e Luca Beccaro ottengono l’argento nel K2 1000m. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla canadese dove Tacchini rispetta il pronostico e si impone ...

Milano Pride 2018 - Nel corteo spunta la bambola gonfiabile con la faccia di Salvini : spunta anche una bambola gonfiabile che raffigura Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno al corteo 2018 per il Milano Pride. Attaccato al petto un cartello con la scritta Forza Nuova per contestare la vicinanza dimostrata dalla Lega in alcune circostanze nei...

Russia 2018 - l’Argentina è fuori. La Francia stende l’Albiceleste di LioNel Messi e va ai quarti : “Può essere ancora il Mondiale di Leo Messi”. Nonostante un inizio complicato Diego Armando Maradona era ancora convinto che l’Argentina e la sua stella Lionel Messi potessero recitare un ruolo da protagonisti in questa Coppa del Mondo. E invece no. La Francia ha battuto l’Albiceleste per 4-3 e si è qualificata per i quarti di finale della Coppa del Mondo, in Russia. La reti al 13′ su rigore Griezmann, al 40′ Di Maria, ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Ho commesso un errore Nel primo tentativo del Q3. Contento comunque per la squadra” : E’ secondo Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, ad appena 16 millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas, in grande spolvero e capace di esaltarsi sull’asfalto del Red Bull Ring. “Ho sbagliato nel mio primo tentativo nel Q3 mentre nel secondo ho portato a termine un buon giro ma ...