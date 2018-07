Necrologio di una giornata come molte altre al confine tra Venezuela e Colombia

Usa - il Necrologio shock dei figli di una 80enne : “Mamma non ci mancherai” : Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” Quello di Gina e Jay è tutt’altro che un messaggio commovente: “Ci hai abbandonati e sei fuggita con il fratello di papà”. Ma su Twitter difendono la donna Continua a leggere L'articolo Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” proviene da NewsGo.

“Il mondo ora sarà migliore” : brutale Necrologio per una 80enne (che ha abbandonato i figli) : Kathlee Dehmlow, 80 anni, è morta in Minnesota il 31 maggio scorso. I suoi familiari hanno voluto ricordarla con un necrologio "poco convenzionale" in cui hanno scritto che la donna, dopo aver avuto due figli, è rimasta incinta del cognato e si è trasferita con lui abbandonandoli: “Ai figli non mancherà”.Continua a leggere