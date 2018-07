Nazionale | torna De Rossi | obiettivo l' Europeo 2020

Italia - De Rossi torna in Nazionale : Stando al quotidiano romano, l'idea di De Rossi sarebbe quella di rimanere nel gruppo della Nazionale per puntare agli Europei del 2020, diventando quindi ufficialmente l'ultimo campione del mondo ...

Nazionale - Tavecchio torna a parlare : “esonerare Ventura? Ci ho pensato ma…” : Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato con un po’ di nostalgia del Mondiale russo che non vede l’Italia tra le partecipanti “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018”. Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ...

Reggio ritorna il Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi" tra arte - cultura e spettacolo : ... che accontenterà grandi e piccini in uno scenario di grande pregio culturale, quale il Castello Aragonese, con numerose iniziative culturali, spettacoli, seminari, laboratori, degustazioni al ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - le pagelle degli azzurri. Nazionale travolta - Zaytsev fatica - torna Giannelli : L’Italia è stata surclassata dalla Russia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri non sono riusciti a tenere testa ai Campioni d’Europa al PalaPanini di Modena. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 5. Lo Zar è lontano dalla forma dei giorni migliori, sbaglia troppo in attacco ma soprattutto manca il suo carisma, non riesce a trascinare la Nazionale come gli si chiedeva e la sua ...

Torna a Erbezzo la Festa InterNazionale della Fisarmonica : Per tutta la giornata sono inoltre in programma spettacoli nelle piazze e in paese verrà allestito un mercatino dell'artigianato artistico. Durante la maniFestazione saranno attivi diversi stand ...

Cultura : dal 23/6torna a Roma Ebraica Festival InterNazionale : Quest'anno ha ricordato Piattelli, celebriamo i 70 anni della nascita dello Stato di Israele, con due spettacoli: ''Dicono della mia terra'', che attraversa le pagine più belle della letteratura ...

Nazionale - la ricetta di Mancini per tornare in vetta : i nomi nuovi - le certezze e su Buffon… : Roberto Mancini, nuovo allenatore della Nazionale italiana, ha parlato della compagine azzurra, pronta a tornare ai vertici dopo un periodo nero con Ventura “Abbiamo un po’ di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa far bene e qualificarsi agli Europei. In 2 anni la squadra può migliorare tanto”. A parlare del nuovo corso dell’Italia è il ct azzurro, Roberto Mancini, ospite di ‘Radio anch’io ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN ROMANIA PER IL FESTIVAL INTERNazionale DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Brisighella Romantica. Torna la manifestazione Nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... armonie di colori antichi, suoni e atmosfere lente vi accoglieranno con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e ...

Prevenzione in montagna d’estate : torna la giornata Nazionale “Sicuri sul sentiero” : Accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali e diffondere la Prevenzione in coloro che amano frequentare l’ambiente montano durante i mesi estivi. Sono questi, come consuetudine, gli obiettivi di “Sicuri sul sentiero”, giornata nazionale organizzata da Club alpino italiano (con le proprie Sezioni, Commissioni e Scuole) e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Sezione nazionale del Sodalizio), la cui ...

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

Torna il Napoli Strit Festival la rassegna InterNazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada, musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti. ...

Nazionale - Simone Zaza torna e segna : 1-1 contro l'Olanda - azzurri in dieci : È terminata 1-1 la sfida amichevole tra Italia e Olanda disputata all'Allianz Stadium di Torino. Succede tutto nella ripresa. Al vantaggio di Zaza al 22' ha risposto Aké al 43'.