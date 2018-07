Natale 2018 I panettoni siciliani artigianali Fiasconaro tra i più gustosi

Milano. Natale 2018 : ricerca di sponsor per le installazioni luminose : Valorizzare e promuovere l’immagine di Milano durante il periodo natalizio, diffondere il clima di festa in tutta la città attraverso

VACANZE AI CARAIBI - IL FILM DI Natale / Sul 20 il film di Neri Parenti (oggi - 26 maggio 2018) : VACANZE ai CARAIBI - Il film di NATALE , il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Ilaria Spada e Christian De Sica, alla regia Neri Parenti . Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:33:00 GMT)

Massimo Boldi e Christian De Sica - Amici come prima : la coppia di nuovo insieme per Natale 2018 : Massimo Boldi l’aveva fatto intendere a fine febbraio ospite di Domenica Live: lui e Christian De Sica stavano lavorando ad un nuovo film insieme. E dopo 13 anni lontani riecco la coppia d’oro dei cinepanettoni italiani riformarsi in occasione del Natale 2018. Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme al cinema con la commedia “Amici come prima”. LEGGI Boldi rivela: ‘Il litigio con De Sica? Tutto finto, siamo ...