Nastri d' Argento 2018 | i vincitori

Nastri d’Argento 2018 - Matteo Garone pigliatutto : «Un anno speciale, di ripresa assoluta nella qualità del cinema italiano». Così Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha descritto la 72ª edizione dei Nastri d’Argento. Che, assegnati a Taormina sabato sera, hanno visto il trionfo assoluto di Matteo Garrone. Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, responsabile delle nomination, ha deciso che il regista romano non avrebbe avuto rivali. E, tra i ...

Nastri Argento - "Dogman" ne vince otto : 16.57 Pluripremiato Dogman di Matteo Garrone a Taormina. Il film si è aggiudicato 8 Nastri d'argento, tra cui miglior film regia, attori protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. A "Loro" di Sorrentino i Nastri per la sceneggiatura e gli attori Elena Sofia Ricci,Kasia Smutniak,Riccardo Scamarcio Commedia dell'anno è invece "Come un gatto in tangenziale", premiata anche per gli attori,Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nastri per "musica ...

8 Nastri d'argento a "Dogman" - di Matteo Garrone. : Moltiplicate 'A Dogman' di Matteo Garrone otto volte, gli altrettanti Nastri d'argento andati al film, ovvero: miglior film dell'anno, regia, produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema) , scenografia, sonoro, montaggio (ex aequo con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino), casting director e attori protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Si difende a Loro di Paolo Sorrentino a cui vanno sceneggiatura e i Nastri per ...

Nastri d'Argento - stravince 'Dogman' : Taormina, 30 giu. (AdnKronos) - stravince 'Dogman' di Matteo Garrone ai Nastri d’Argento 2018 che chiudono a Taormina stasera la 72esima edizione. Otto i riconoscimenti al ‘miglior film’, premiato anche per la regia, la produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), la scenograf