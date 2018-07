Nastri d’Argento 2018 | i vincitori – Dogman trionfa con 8 premi tra cui la regia di

Nastri d’Argento 2018 - Matteo Garone pigliatutto : «Un anno speciale, di ripresa assoluta nella qualità del cinema italiano». Così Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha descritto la 72ª edizione dei Nastri d’Argento. Che, assegnati a Taormina sabato sera, hanno visto il trionfo assoluto di Matteo Garrone. Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, responsabile delle nomination, ha deciso che il regista romano non avrebbe avuto rivali. E, tra i ...

Nastri d’Argento - stravince ‘Dogman’ : Taormina, 30 giu. (AdnKronos) – stravince ai Nastri d’Argento 2018 che chiudono a Taormina stasera la 72esima edizione. Otto i riconoscimenti al ‘miglior film’, premiato anche per la regia, la produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), la scenografia, il sonoro, il montaggio (ex aequo con ‘Chiamami col tuo nome’ di Luca Guadagnino) e anche per il casting director e, soprattutto, per i ...

Nastri d’Argento - stravince ‘Dogman’ : Taormina, 30 giu. (AdnKronos) – stravince ai Nastri d’Argento 2018 che chiudono a Taormina stasera la 72esima edizione. Otto i riconoscimenti al ‘miglior film’, premiato anche per la regia, la produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), la scenografia, il sonoro, il montaggio (ex aequo con ‘Chiamami col tuo nome’ di Luca Guadagnino) e anche per il casting director e, soprattutto, ...

A Claudia Gerini il Premio “Nino Manfredi” sul palco dei Nastri d’Argento al Teatro Antico di Taormina : Va a Claudia Gerini il Premio ‘Nino Manfredi 2018′ che i Nastri d’Argento assegnano insieme alla famiglia del grande Nino per ricordarlo ogni

Anche Luciano Ligabue sul palco dei Nastri d’Argento : Anche Luciano Ligabue salirà sul palco dei Nastri d’Argento sabato 30 Giugno a Taormina. Un grande ritorno nel nome del

Ligabue a Taormina e Benevento per Made in Italy - tra importanti riconoscimenti e Nastri d’Argento : Ligabue a Taormina e Benevento nei prossimi giorni per ritirare importanti riconoscimenti legati al suo terzo film, Made in Italy. Il rocker di Correggio è tra i vincitori dei Nastri d’Argento 2018 di Taormina. La pellicola Made in Italy, verrà premiata il prossimo 30 giugno in una cerimonia attesa nel prestigioso Teatro Antico alla quale il Liga parteciperà. Non è l'unico riconoscimento per il film che vedere protagonisti Stefano Accorsi ...

Nastri d’Argento 2018. Annunciate già a Roma le cinquine : Notte delle stelle sabato 30 giugno al Teatro Antico di Taormina con i Nastri d’Argento 2018. Annunciate già a Roma le

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

Nastri d’Argento - sfida Garrone-Sorrentino : Roma, 30 mag. (AdnKronos/Cinematografo.it) – Nastri grandi firme con una decina di registi in primo piano e una sfida ‘a sette’ per la regia e le commedie. In pole position per il miglior film: Loro di Paolo Sorrentino, Dogman di Matteo Garrone, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e A Ciambra di Jonas Carpignano.Quest’anno sono in tutto 47 i film dei Nastri d’Argento in gara ...

Nastri d’Argento - sfida Garrone-Sorrentino : Roma, 30 mag. (AdnKronos/Cinematografo.it) – Nastri grandi firme con una decina di registi in primo piano e una sfida ‘a sette’ per la regia e le commedie. In pole position per il miglior film: Loro di Paolo Sorrentino, Dogman di Matteo Garrone, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e A Ciambra di Jonas Carpignano.Quest’anno sono in tutto 47 i film dei Nastri d’Argento in gara ...

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...