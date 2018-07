Napoli - Guai in vista per Ghoulam

Calciomercato Juventus - chi al posto di Higuain? Un ex Napoli nel mirino di Marotta : Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus, al suo posto il club bianconero ha individuato alcuni attaccanti che potrebbero fare al caso di Allegri La permanenza di Gonzalo Higuain in maglia Juventus non è poi così scontata, il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain potrebbe convincere il Pipita a lasciare Torino per accettare nuove sfide lontano dall’Italia. In questo caso il club bianconero non si farebbe trovare impreparato, ...

Guai giudiziari per Vidal. A rischio l'arrivo a Napoli : Che Arturo Vidal sia al centro dei desideri di calciomercato del presidente De Laurentis non è più un mistero ormai, soprattutto se si pensa che il neo allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti ha già avuto modo di allenare il cileno e di testarne le qualità quando sedeva sulla panchina del Bayern Monaco nella stagione 2016/2017.Un"ombra però incombe sulle trattative che potrebbero portare "Re Artù" all"ombra del Vesuvio, ovvero l"esito del ...

Scudetto alla Juventus : frecciata al Napoli dal fratello di Higuain : ROMA - Tra i più felici per il trionfo della Juventus da scapito del Napoli di Sarri c'è Nicola Higuain, fratello-agente di Gonzalo , festeggia il 7° Scudetto bianconero con un messaggio polemico su ...

Carpe diem tricolore. Il tango "spaccaNapoli" di Higuain e Dybala : In una cavalcata di trentotto giornate alla fine sono sempre i momenti a fare la differenza. Può apparire come un paradosso perché lo scudetto si dice sempre che premi la continuità. Ma alla fine ci ...

Allegri : 'De Laurentiis? Non rispondo - ma grande Napoli. Higuain con Dybala' : Il problema non è la Nazionale, dietro servono soluzioni affinché il mondo del calcio torni quello di una volta. Prima di tutto serve passione, bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. Sono ...

Camorra a Napoli - caos sul calcioRapporti intimi con Reina e Higuain"Barche e locali a disposizione" : Reina, come Higuain e Paolo Cannavaro, erano molto legati ai fratelli imprenditori arrestati per Camorra. Gli mettevano a disposizione i loro locali per feste e cerimonie e la barca di 26 metri Segui su affaritaliani.it

Higuain a Capri pronta la barca. Le intercettazioni su Cannavaro rivelano le disponibilità degli Esposito per il Napoli : ... all'ombra di contatti che oggi risultano poco gratificanti: quelli del circuito dei fratelli Esposito, da Ibiza , per incontrare Lavezzi, a Milano, tra calcio e movida, sport e by night, contatti ...

Marolda : 'Tutto il Napoli guardava Inter-Juve : dopo il gol di Higuain...' : Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda , intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: 'Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i ...

Napoli - la grande beffa di Higuain : ancora lui rovina la festa azzurra : Decide Higuain il derby d'Italia con un colpo di testa all'89', circa due minuti dopo il sudato 2-2 segnato da Cuadrado. Proprio lui torna a spezzare i cuori azzurri , già pronti a festeggiare: dopo ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

Machach aggredisce condomino sotto casa : il calciatore del Napoli nei guai : Un condominio in rivolta per le intemperanze di Zinedine Machach, il 22enne talento franco-algerino arrivato al Napoli a gennaio e che finora non ha ancora giocato un solo minuto in azzurro. Nel tardo ...

Juventus-Napoli - succede tutto nel finale : Insigne scatenato - tifosi 'impazziti' e l'abbraccio Sarri-Higuain