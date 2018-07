Napoli | è arrivato Ciciretti E il Genoa è già su di lui

Napoli - dopo Ancelotti è già arrivato Vidal? Video : 2 Aurelio De Laurentiis non perde tempo ed il Napoli stellare in grado di competere ai massimi livelli in campionato e Champions è gia' in cantiere. dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina al posto di Maurizio Sarri, la societa' partenopea sarebbe prossima al primo rinforzo e, stando alle indiscrezioni, sarebbe un vero e proptio botto [Video]. Potrebbe trattarsi, infatti, di Arturo Vidal. Vidal a ...